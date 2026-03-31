동해, 첫 솔로 투어 서울 공연 전석 매진…압도적 티켓 파워

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 슈퍼주니어 동해의 첫 솔로 콘서트 투어 서울 공연이 전석 매진됐다.

동해는 오는 5월 16, 17일 서울 강서구 KBS 아레나에서 '2026 동해 퍼스트 솔로 콘서트 투어'의 포문을 연다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 동해 콘서트 포스터. [사진=오드엔터테인먼트] 2026.03.31 moonddo00@newspim.com

소속사 오드엔터테인먼트에 따르면 지난 30일 오후 진행된 동해의 솔로 콘서트는 티켓 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록, 동해의 압도적인 티켓 파워를 증명해 보였다.

이번 콘서트는 동해가 데뷔 후 처음으로 개최하는 솔로 투어라는 점에서 의미가 남다르다. 동해는 서울 공연을 시작으로 타이베이, 홍콩, 오사카, 도쿄, 가오슝, 마카오까지 아시아 7개 도시를 돌며 글로벌 팬들과 호흡할 예정이다.

현재 동해는 팬들의 취향을 저격하는 공연을 완성하기 위한 준비에 한창이다. 그동안 작사, 작곡 능력을 겸비한 '올라운더 아티스트'로서 탄탄한 음악적 스펙트럼을 보여준 만큼, 이번 투어를 통해 다채로운 세트리스트와 완성도 높은 라이브로 솔로 아티스트로서의 매력을 유감없이 발휘할 계획이다.

뚜렷한 음악적 정체성을 바탕으로 K팝 신에서 강렬한 존재감을 자랑해 온 동해. 서울 공연 전석 매진으로 기분 좋은 출발을 알린 그가 이번 아시아 투어를 통해 어떤 새로운 여정의 문을 열고 글로벌 행보를 이어 나갈지 이목이 집중된다.

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