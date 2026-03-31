"고흥을 귀로 여행한다"…자두가 부른 봄 관광 OST 출격

군 제작지원·헤이엔터씨 기획, 지자체·K-팝 컬래버 프로젝트





[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 =전남 고흥군이 가수 자두, 프로듀서 로코베리 안영민과 손잡고 관광브랜드 음악 프로젝트를 추진하며 지자체와 대중음악의 이색 협업을 선보인다.

31일 군에 따르면 자두는 히트곡 프로듀서 안영민과 함께 고흥군 관광브랜드 곡 '봄바람 휘날리고(Feat. Goheung)' 작업에 참여했으며, 신곡은 고흥의 봄 풍경과 지역 감성을 담아낸 것으로 전해졌다.

왼쪽부터 가수 자두, 작곡가 안영민(로코베리) [사진=고흥군] 2026.03.31 chadol999@newspim.com

자두의 청량한 보컬과 안영민의 섬세한 프로듀싱을 통해 따뜻한 남도 봄 정서를 음악으로 구현했다는 평가다.이번 프로젝트는 고흥군이 제작 지원을 맡고, 엔터테인먼트 전문사 헤이엔터씨가 기획을 담당해 지자체와 아티스트 간 협업을 성사시킨 것으로, 대중음악 방식으로 지역 브랜딩을 시도한 사례로 주목받고 있다.

자두는 "고흥의 아름다운 봄을 담은 노래에 참여하게 돼 영광"이라며 "많은 분들께 편안하게 다가가는 따뜻한 곡"이라고 소감을 밝혔다. 안영민 역시 "이번 곡을 통해 고흥이라는 곳이 더 많은 사람에게 알려지는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

공영민 고흥군수는 "상큼한 유자 향기와 깨끗한 봄바람이 부는 고흥의 정취를 음악으로 즐겨보시길 바란다"며 "이번 곡이 전국 어디서나 고흥을 떠올리게 하는 힐링송이 돼 우리 군의 매력이 널리 퍼지는 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.

'봄바람 휘날리고(Feat. Goheung)'는 오는 4월 1일 주요 음원 플랫폼을 통해 공개되며, 이후 고흥의 풍경을 담은 영상 콘텐츠와 함께 다양한 온라인 채널에서 선보일 예정이다.

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