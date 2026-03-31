대구시, '미래모빌리티 선도기술 개발' 참여기업 모집

4월 1일부터 30일까지 접수…전기차·자율차·UAM·드론 등 전 분야 지원

총 14.1억 원 예산 투입…'서면 사전심사제' 도입으로 검증 강화

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 지역 자동차부품 기업의 미래모빌리티 산업 전환을 가속화하고 핵심 기술 경쟁력을 확보하기 위해 '2026년 미래모빌리티 선도기술 개발사업' 신규 참여 기업을 모집한다고 31일 밝혔다.

2016년 시작된 이 사업은 지역의 미래모빌리티 분야 전반을 지원하는 대구시 핵심 연구개발(R&D) 사업으로, 그간 총 324억 원을 투입해 55개 과제를 지원했다. 이를 통해 '대구 모터 소부장 특화단지' 선정에 기여하는 등 지역 자동차부품 산업을 미래차 체계로 전환하는 데 중추적인 역할을 해왔다.

올해는 총 14.1억 원의 예산을 투입해 과제별 2.1억 원 내외로 총 6개사를 선정해 지원한다. 모집 유형은 ▲지역 기업의 R&D 및 사업화를 지원하는 주력사업(5건) ▲지역 내 연구기관과 기업 간 공동연구 개발 과제를 지원하는 기관·지역 협력사업(1건)으로 나뉜다.

지원 범위는 급변하는 산업 환경에 대응하고 지역 산업 생태계를 다각화하기 위해 전기차, 수소차, 자율주행차, UAM·드론 등 미래모빌리티 전반에 걸친 기술 확보를 지원함으로써 부품 제작부터 활용 서비스에 이르는 통합적인 기술 개발 환경을 조성할 계획이다.

대구시는 '2026년 미래모빌리티 선도기술 개발' 참여기업을 모집한다. 2026.03.31 yrk525@newspim.com

특히 올해부터는 높아지는 지원 경쟁률에 따라 선정의 객관성을 높이기 위해 '서면 사전심사 제도'를 새롭게 도입한다. 접수 건수가 모집 규모의 3배수 이상일 경우, 발표 평가 전 서면 심사를 우선 실시해 2배수 내외의 후보 과제를 선별함으로써 최종 단계에서 더욱 엄격한 검증을 거치게 된다.

또한, 기술발전 속도에 맞춰 사업 운영 방식을 단년도 과제로 전환해 짧은 주기 내에 가시적인 성과 도출을 유도한다. 성과가 우수한 과제에는 차년도 지원 시 가점을 부여해 연속 지원의 기회를 제공한다.

사업의 전문적 관리를 위해 박사급 전문 PM(Project Manager) 제도도 운영한다. 전문 PM은 연구개발 전 과정을 모니터링하며 기술적 완성도를 높이고, 개발된 기술이 정부 국책과제 유치 등 실질적인 사업화로 이어질 수 있도록 밀착 지원할 예정이다. 신청 자격은 대구시에 본사 또는 사업장이 소재한 중소·중견기업이다. 모집 기간은 4월 1일부터 30일까지 한 달간이며, 대구기계부품연구원 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 최종 참여 기업은 심사를 거쳐 6월 중 확정될 예정이다.

정의관 대구광역시 미래혁신성장실장은 "대구시는 미래모빌리티 산업의 중심도시로 도약하기 위해 지역 기업의 R&D 지원을 지속 추진하고 있다"며 "이번 사업이 지역 산업 구조를 미래모빌리티 분야로 전환하는 마중물이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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