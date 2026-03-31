대구시, 다자녀가정 '고교 입학축하금' 지원

둘째 30만 원·셋째 이상 50만 원, 6월 2일까지 온라인·방문 신청

대구로페이로 지급… 가계 부담 완화·지역경제 활성화 '동시 효과'

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 다자녀가정의 교육비 부담을 덜고 출산과 양육에 친화적인 환경을 조성하기 위해, 올해 고등학교에 입학한 둘째 자녀 이상을 대상으로 '고등학교 입학축하금'을 지원한다고 31일 밝혔다.

지원 대상은 2026학년도 대구 소재 고등학교 1학년에 입학한 재학생 중 둘째 자녀 이상으로, 공고일(4.1.) 기준 부모 중 한 명이 대구시에 주민등록을 두고 1년 이상 연속해 거주하고 있어야 한다. 조손가정의 경우에도 동일한 요건을 충족하면 신청할 수 있다.

지원 금액은 ▲둘째 자녀 30만 원 ▲셋째 자녀 이상 50만 원이며, 지역화폐인 '대구로페이' 카드에 충전되는 방식으로 지급된다. 축하금은 대구로페이 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있으나, 학원업종이나 유흥·사행업종 등 일부 분야에서는 사용이 제한된다.

대구시는 다자녀가정 '고교 입학축하금' 을 지원한다. 2026.03.31 yrk525@newspim.com

신청 기간은 4월 1일 오전 9시부터 6월 2일까지이다. 온라인 신청은 '정부24'를 통해 24시간 가능하며, 방문 신청은 평일 업무시간 내 주소지 관할 보건소에서 할 수 있다. 다만 서구는 서구청 아동보육과, 달서구는 달서구청 가족정책과를 이용해야 한다.

지원금은 신청인(부 또는 모) 명의의 대구로페이 카드로 지급되므로, 신청 전 본인 명의의 모바일 또는 실물 카드를 미리 준비해 카드번호 16자리를 정확히 기재해야 한다. 온라인 신청 시에도 '정부24' 로그인 신청자와 카드 명의자가 반드시 일치해야 정상 지급된다.

대상자는 6월 말 확정되며, 지원금은 6월부터 8월 사이 순차 지급될 예정이다. 자세한 사항은 대구시 홈페이지 '고시공고'에서 확인하면 된다.

박윤희 대구광역시 청년여성교육국장은 "저출생 대응과 출산 인식 개선을 위해 다자녀가정에 대한 지원을 지속적으로 강화하고 있다"며 "가족의 새로운 시작인 고등학교 입학을 축하하는 이번 사업에 대상 가정이 빠짐없이 신청해 혜택을 누리시길 바란다"고 말했다.

yrk525@newspim.com