성남시, 고액·상습 체납자 151명 명단 공개 예고

체납액 93억원 규모

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 지방세 등을 고액·상습적으로 체납한 151명에게 명단공개 사전 안내문을 발송했다고 31일 밝혔다.

경기도 성남시청과 성남시의회 [사진=뉴스핌DB]

성남시에 따르면 공개 대상은 올해 1월 1일 기준 체납 발생 후 1년 이상 경과한 1000만원 이상의 지방세 또는 지방행정제재·부과금 체납자로 개인 102명, 법인 49곳이며 체납액은 개인 64억원, 법인 29억원 등 93억원에 달한다.

이는 체납자의 자진 납부를 유도하고 성실한 납세문화를 조성하기 위한 조치로 오는 9월30일까지 6개월간 자진 납부와 소명 기회를 부여하기 위해 사전 안내문을 발송했다.

대상자는 체납액의 50% 이상을 납부하거나 지방세 또는 지방행정제재·부과금에 대한 불복 청구가 진행 중인 경우 등 공개 제외 사유를 소명하면 명단 공개 대상에서 제외될 수 있다.

소명 기한 이후 오는 10월 중 경기도 지방세심의위원회 2차 심의를 거쳐 명단을 확정하고 오는 11월18일 경기도 및 성남시 홈페이지, 위택스를 통해 체납자의 성명·상호(법인명), 나이, 주소(또는 영업소), 체납액 등을 공개한다.

명단이 공개될 경우 신용등급 하락, 금융거래 제한, 관세청 체납처분 등 강력한 행정제재로 이어질 수 있다.

성남시 관계자는 "고액·상습 체납자에 대해서는 명단 공개와 함께 출국금지, 신용정보 제공 등 행정제재는 물론 재산 압류, 가택수색, 공매 등 강력한 체납처분을 병행할 계획"이라며 "기한 내 체납액을 정리해 불이익을 받지 않길 바란다"고 말했다.

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