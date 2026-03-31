민주당 광양시장 경선, 이충재 '정인화 지지' 단일화 선언

"분열 끝내고 통합…광양 미래 위한 선택"

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 전남 광양시장 이충재 예비후보가 31일 오전 10시 30분 광양시청 열린홍보방에서 기자회견을 열고 같은 당 정인화 예비후보 지지를 선언하며 후보 단일화를 공식 발표했다.

이 예비후보는 광양이 철강산업 위기, 항만 경쟁력 약화, 지역상권 침체 등 복합적인 도전에 직면해 있다며 "광양의 미래와 시민주권 시대를 열기 위해 정인화 후보와 힘을 모으기로 했다"고 밝혔다.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 전남 광양시장 이충재 예비후보가 31일 오전 10시 30분 광양시청 열린홍보방에서 기자회견을 열고 정인화 예비후보 지지를 선언하며 단일화를 공식 발표하고 있다. 2026.03.31 chadol999@newspim.com

그는 단일화 결단의 기준으로 ▲광양시장 자질 ▲지역발전과 선거문화에 대한 자세 ▲청렴하고 공정한 시정을 제시했다. 이 예비후보는 "광양시장은 인품과 철학, 능력과 도덕성을 갖춰야 한다"며 "여러 후보 모두 훌륭하지만 다양한 정치·행정 경험을 갖춘 정인화 후보가 현 시점에서 가장 적합하다고 판단했다"고 설명했다.

또 산업위기 극복을 위한 정책연대와 후보 자질 검증을 위한 합동토론회를 공개 제안했을 때 "두 차례 제안에 유일하게 응한 사람이 정 후보였다"며 "지역발전에 대한 진정성과 시민 앞 검증을 회피하지 않는 책임 있는 자세를 확인했다"고 말했다.

이 예비후보는 "광양이 한 단계 더 도약하기 위해서는 부정부패로부터 자유로운 시정이 필요하다"며 후보들의 행적과 제기된 여러 문제를 종합적으로 숙고한 끝에 정 후보 지지를 결심했다고 덧붙였다.

이어 "이번 단일화는 단순한 정치적 선택이 아니라 광양에서 경험해보지 못한 새로운 선거문화의 시작"이라며 "분열이 아니라 통합, 정쟁이 아니라 광양의 미래, 정치가 아니라 시민주권을 선택하는 결단"이라고 밝혔다.

정인화 예비후보는 화답문을 통해 "오늘의 단일화는 한 개인의 선택이 아니라 광양의 미래를 위한 용기 있는 결단이자 시민주권을 향한 약속"이라며 이 예비후보에게 감사의 뜻을 전했다.

정 예비후보는 "이번 단일화는 광양의 산업위기를 극복하고 무너진 경제를 다시 세우며 시민이 주인이 되는 도시로 나아가기 위한 공동의 약속"이라며 "검증된 행정 경험과 추진력으로 압도적 경선 승리를 이루고, 이충재 후보와 함께 '통합의 승리'를 만들겠다"고 말했다.

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