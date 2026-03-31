햇빛소득마을 500곳 이상 선정…전국 확산 본격화

주민 주도 태양광 수익 창출 모델 확대

행안부, 1·2차 공모 통해 참여 마을 모집

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 주민이 직접 태양광 발전사업을 운영해 수익을 창출하고 이를 마을에 환원하는 '햇빛소득마을' 사업을 전국으로 확대하기 위해 '2026년 햇빛소득마을 선정 공고'를 실시한다고 31일 밝혔다.

햇빛소득마을은 주민 주도의 에너지 자치 모델로, 태양광 발전 수익을 마을 복지와 주민 소득으로 환원하는 것이 핵심이다. 이번 공고는 지난 3월 국무회의에서 보고된 확산 계획의 후속 조치로, 본격적인 신청·선정 절차에 들어간다.

[자료=행안부]

사업 참여를 희망하는 마을은 주민 10명 이상이 참여하고 전체 주민의 70% 이상 동의와 마을총회 승인을 거쳐 협동조합을 구성한 뒤 기초지방정부와 함께 신청해야 한다. 발전 설비는 300kW 이상 1000kW 이하 규모로 구축하며, 태양광 모듈 등 주요 기자재는 국내산 사용이 원칙이다.

행안부는 올해 최소 500개 이상의 마을을 선정할 계획이며, 전국 확산을 위해 추가 확대도 검토 중이다. 접수는 1차(5월 31일까지)와 2차(7월 31일까지)로 나뉘어 진행되며, 각각 7월 말과 9월 말에 선정 결과가 발표된다.

평가는 주민 주도성, 공동체 운영의 투명성, 사업 타당성, 지역경제 효과 등을 종합적으로 고려하며, 인구감소지역과 송전선로 인근 지역에는 가점이 부여된다.

선정된 마을에는 태양광 설치비 금융 지원을 비롯해 주민참여형 REC(Renewable Energy Certificate·신재생에너지 공급인증서) 가중치, 유휴부지 확보, 계통 연계, 에너지저장장치(ESS) 설치비 지원 등 사업 전반에 걸친 종합 지원이 제공된다. 또한 주민 교육과 인허가 절차 지원 등 현장 밀착형 지원도 병행된다.

행안부는 공모 기간 동안 설명회와 현장 지원단 운영을 통해 주민 동의 확보와 사업계획 수립 과정에서의 애로사항 해소를 지원할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "햇빛소득마을은 지역경제 활력을 높이고 에너지 자립을 강화하는 혁신 모델"이라며 "사업 시행 첫해인 만큼 행정안전부는 관계 부처와 함께 협동조합 구성부터 부지 및 재원 확보까지 현장 준비를 적극 지원해, 조기에 성과를 창출하고 전국적인 확산 기반을 착실히 마련하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com