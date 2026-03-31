김정호 의원, 코레일테크 전기공사비 횡령·은폐 의혹 수사 촉구

"횡령 및 은폐 의혹, 본사 책임 회피"

"구조적 문제 해결 철저한 수사 필요"

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김정호 국회의원은 31일 김해복합스포츠·레저시설 조성사업 과정에서 불거진 ㈜코레일테크의 전기공사비 횡령 및 은폐 의혹과 관련해 입장을 밝혔다.

김 의원은 이날 오전 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "김해복합스포츠·레저시설 조성사업 과정에서 불거진 ㈜코레일테크의 전기공사비 횡령 및 은폐 의혹은 본사 차원의 개입 없이는 불가능한 구조적 비리"라며 철저한 수사를 촉구했다.

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김정호 국회의원이 31일 오전 김해시청 프레스센터에서 김해복합스포츠·레저시설 조성사업 과정에서 불거진 ㈜코레일테크의 전기공사비 횡령 및 은폐 의혹과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.03.31

김 의원은 이번 의혹이 단순한 현장소장 개인의 일탈이 아니라 공공출자기관 내부의 조직적 비리 가능성을 보여주는 사례라고 지적했다.

그는 그간 군인공제회의 사업 지배력 강화와 김해시의 관리 부실로 사업이 장기간 표류하고, 누적 금융비용이 3000억 원을 넘는 등 구조적 문제를 제기해왔다고 주장했다.

문제가 된 공사는 코레일테크가 수의계약으로 수주한 66억 원 규모의 골프장 전기공사로, 약 5억 원 상당의 공사비 횡령 의혹을 의심했다.

김 의원에 따르면 공익제보가 있었음에도 코레일테크 감사실은 즉각적인 조사 대신 사건을 축소하고 시간을 벌어준 것으로 알려졌다. 이후 외부 문제 제기로 사건이 수면 위로 드러났다는 것이다.

코레일테크는 관련자를 직위해제하고 고소 조치했다고 밝혔지만, 김 의원은 "본사 책임라인은 빠지고 하위 인력에게만 책임을 돌리는 전형적인 '꼬리 자르기'"라고 비판했다.

그는 핵심 의혹을 ▲허위 등록 근로자 명의 인건비 횡령 ▲허위 세금계산서 발행 자재비 횡령 ▲허위 서류 조작 중장비 사용료 횡령 등 세 가지로 구분했다.

김 의원은 "모든 지급이 본사 결재 시스템을 거쳤다는 점에서 대표이사와 결재라인의 관여 여부가 핵심 쟁점"이라며 "공공출자기관의 자금이 투입된 사업에서 이런 부정이 발생했다면 단순 내부조사로 끝낼 사안이 아니다"고 직격했다.

그러면서 "김해복합스포츠·레저시설 사업은 이미 천문학적 이자 누적과 관리 부실로 시민 우려가 큰 사업"이라며 "횡령과 은폐 의혹까지 드러난 만큼, 사건을 축소하거나 덮어서는 안 된다. 수사기관은 실체적 진실과 책임 구조를 끝까지 밝혀야 한다"고 목소리를 높였다.

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