韩央行行长候选人申铉松：汇率虽处高位但系统稳定

纽斯频通讯社首尔3月31日电 韩国银行（央行）下任行长候选人申铉松就近期举报不下的汇率表示："汇率虽在高位，但并非像过去处波动状态。"

图为31日，韩国银行（央行）下任行长候选人申铉松上班路上回答记者问。【图片=纽斯频通讯社】

申铉松31日上午前往首尔中区韩华广场大楼的人事听证会准备小组办公室上班并会见记者时表示："比起汇率水平本身，更重要的是其对金融市场的影响以及系统的稳定性。目前美元流动性状况相当良好。"

申铉松说："由于外国投资者大量流入，通过外汇掉期支付美元借入韩元的结构使美元资金相当充裕，从这点来看，对外风险不大。"

作为宏观经济、国际金融专家，申铉松谈及中东变局等外部不确定性时表示："中东局势和油价上涨等变量导致物价上行和经济增长下行风险并存，但目前难以断定哪一方更为突出。"

对于市场评价其属于保守鹰派，他表示："将政策立场简单划分为鹰派或鸽派并不妥当。重要的是准确把握经济整体走势，在系统层面充分把握金融与实体经济的相互作用后，根据情况灵活应对。"

申铉松还就政府为应对中东事态而提出的追加预算发表看法。他表示："中东局势等导致薄弱领域困难加剧，需要政策宽松。考虑到目前讨论的规模，对物价影响较为有限。"

申铉松曾在英国牛津大学、伦敦政治经济学院以及美国普林斯顿大学任教，历任美国纽约联邦储备银行金融市场咨询委员会成员、国际货币基金组织（IMF）常驻学者。他还曾在李明博政府时期的2010年担任青瓦台国际经济辅佐官（总统助理）。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社