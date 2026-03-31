'K-뷰티의 중심 충북' 이탈리아서 글로벌 경쟁력 과시

코스모프로프 볼로냐 박람회서 계약 142억 성과

충북도, 도내 화장품 기업 11개사와 공동관 운영

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 세계 최대 규모의 미용 박람회인 '2026 이탈리아 볼로냐 코스모프로프 미용박람회(Cosmoprof Worldwide Bologna)'에 참가해 총 402억 원의 상담액과 142억 원의 계약 성과를 거두며 K-뷰티 중심지로서의 글로벌 경쟁력을 입증했다.

도는 지난 26~28일 열린 이번 박람회에 도내 화장품 기업 11개사를 이끌고 참가, 유럽을 비롯한 세계 시장 공략의 교두보를 마련했다고 31일 밝혔다.

이탈리아 볼로냐 코스모프로프 박람회.[사진=충북도] 2026.03.31 baek3413@newspim.com

충북도는 특히 공동홍보관을 전략적으로 확대 운영해 현지 진출의 진입장벽을 낮추는 한편, 글로벌 바이어와의 네트워크 구축과 실질적 수출 성과 창출에 주력했다.

이번 행사에는 개별기업관에 ▲케이피티(스킨백 캡슐크림) ▲한웅메디칼(패치·마스크팩) ▲소프트머터리얼즈(겔 시트·마스크팩) ▲피에프네이처(수분 앰플) ▲코솔케(쿠션 컴플리트) ▲에버바이오(인조 속눈썹) 등 6개 기업이 참여했다.

공동홍보관에는 ▲코씨드바이오팜(토너) ▲데쥬벤트(선크림) ▲에이치피앤씨(토너) ▲지디엠(마스크팩) ▲피넛(세라크림) 등 5개 기업이 제품을 선보였다.

참가 기업들은 고기능성 스킨케어·차세대 색조 제품 등 유럽 트렌드에 부합하는 신제품을 선보여 현지 바이어들로부터 기술력과 상품성 측면에서 높은 평가를 받았다.

도는 이번 성과를 기반으로 오는 7월 미국 라스베이거스, 인도 뭄바이, 베트남 등 전략 거점 지역에서 맞춤형 마케팅 지원을 이어가 도내 기업의 해외 판로를 지속적으로 확대할 계획이다.

충북도 관계자는 "볼로냐 박람회에서의 성과가 실제 수출로 이어질 수 있도록 사후 지원을 강화하겠다"며 "앞으로도 판로 개척과 수요자 맞춤형 마케팅을 통해 충북 화장품 산업의 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

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