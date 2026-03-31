'K-뷰티의 중심 충북' 이탈리아서 글로벌 경쟁력 과시

충북도, 도내 화장품 기업 11개사와 공동관 운영
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 세계 최대 규모의 미용 박람회인 '2026 이탈리아 볼로냐 코스모프로프 미용박람회(Cosmoprof Worldwide Bologna)'에 참가해 총 402억 원의 상담액과 142억 원의 계약 성과를 거두며 K-뷰티 중심지로서의 글로벌 경쟁력을 입증했다.
도는 지난 26~28일 열린 이번 박람회에 도내 화장품 기업 11개사를 이끌고 참가, 유럽을 비롯한 세계 시장 공략의 교두보를 마련했다고 31일 밝혔다.
충북도는 특히 공동홍보관을 전략적으로 확대 운영해 현지 진출의 진입장벽을 낮추는 한편, 글로벌 바이어와의 네트워크 구축과 실질적 수출 성과 창출에 주력했다.
이번 행사에는 개별기업관에 ▲케이피티(스킨백 캡슐크림) ▲한웅메디칼(패치·마스크팩) ▲소프트머터리얼즈(겔 시트·마스크팩) ▲피에프네이처(수분 앰플) ▲코솔케(쿠션 컴플리트) ▲에버바이오(인조 속눈썹) 등 6개 기업이 참여했다.
공동홍보관에는 ▲코씨드바이오팜(토너) ▲데쥬벤트(선크림) ▲에이치피앤씨(토너) ▲지디엠(마스크팩) ▲피넛(세라크림) 등 5개 기업이 제품을 선보였다.
참가 기업들은 고기능성 스킨케어·차세대 색조 제품 등 유럽 트렌드에 부합하는 신제품을 선보여 현지 바이어들로부터 기술력과 상품성 측면에서 높은 평가를 받았다.
도는 이번 성과를 기반으로 오는 7월 미국 라스베이거스, 인도 뭄바이, 베트남 등 전략 거점 지역에서 맞춤형 마케팅 지원을 이어가 도내 기업의 해외 판로를 지속적으로 확대할 계획이다.
충북도 관계자는 "볼로냐 박람회에서의 성과가 실제 수출로 이어질 수 있도록 사후 지원을 강화하겠다"며 "앞으로도 판로 개척과 수요자 맞춤형 마케팅을 통해 충북 화장품 산업의 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com