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SOOP, 2026 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 정규 시즌 생중계

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SOOP이 '2026 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)' 정규 시즌을 생중계한다고 31일 밝혔다. LCK는 리그 오브 레전드를 기반으로 한 국내 대표 e스포츠 리그다. 세계 최고 수준의 경기력과 서사를 바탕으로 전 세계 팬들의 관심을 받고 있다.

'2026 LCK 정규 시즌'은 전반부와 후반부로 나뉘어 진행된다. 4~5월 진행되는 전반부 1·2라운드는 10개 팀이 두 차례씩 맞붙는 더블 라운드 로빈 방식으로 펼쳐진다. 이후 성적에 따라 상위 5개 팀은 '레전드 그룹', 하위 5개 팀은 '라이즈 그룹'으로 나뉜다. 7~8월 후반부 3·4라운드에서는 각 그룹 내 맞대결을 통해 최종 순위를 가린다.

SOOP 2026 LCK 정규시즌 생중계 포스터 [사진=SOOP]

SOOP은 4월 1일 개막전인 한화생명e스포츠와 한진 브리온의 경기를 시작으로 LCK 정규 시즌 1·2라운드 전 경기를 생중계한다. 이후 정규 시즌은 매주 수요일부터 일요일까지 하루 두 경기씩 이어진다.

이번 LCK 정규 시즌은 SOOP PC와 모바일 앱을 비롯해 태블릿, 케이블TV, IPTV, 스마트 TV 등 다양한 환경에서 시청할 수 있다. 케이블 채널 SOOPTV는 지니TV 129번, Btv 234번, LGU+ 120번, 딜라이브 160번, LG헬로비전 194번, 서경방송 256번 채널에서 제공된다. 삼성·LG 및 안드로이드 기반 스마트 TV 앱을 통해서도 고화질 중계를 지원한다.

공식 중계뿐 아니라 스트리머가 진행하는 응원 방송(코스트리밍)도 함께 진행된다. 특히 SOOP은 LCK 7개 구단과의 스트리밍 파트너십을 기반으로 서포터즈 스트리머를 운영해, 경기 리액션과 응원 콘텐츠 중심의 중계를 선보인다. T1 이상호, DN SOOPers 아뚱 등 서포터즈 스트리머들이 참여해 팬들과 함께 소통하며 응원할 예정이다.

이와 함께 구단별 비하인드 콘텐츠와 선수 개인 방송 등 다양한 LCK 연계 콘텐츠도 순차적으로 공개된다. 특히 T1과 협업한 오리지널 콘텐츠를 단독으로 선보인다. SOOP에서만 즐길 수 있는 차별화된 볼거리를 강화할 계획이다.

다양한 유저 참여형 이벤트도 마련됐다. 회원가입 및 로그인, 공식 방송국 즐겨찾기 등 다양한 활동을 수행하는 미션형 이벤트를 통해 젬(Gem) 등 보상을 받을 수 있다. 해당 젬은 경품 응모, 이모티콘 구매, 승부예측 등 다양한 참여 기능에 활용할 수 있다.

승부예측 이벤트도 진행된다. '바위게'를 활용한 예측 콘텐츠를 통해 경기 결과를 맞히는 재미를 더하고, 참여 유저에게는 다양한 보상이 제공될 예정이다. 또한 경기 시청 중 보상을 획득할 수 있는 '드롭스 이벤트'도 함께 진행돼 시청 경험을 한층 강화할 예정이다.

한편 SOOP은 LCK를 비롯해 중국 LPL, 유럽 LEC 등 주요 지역 리그 중계도 함께 제공한다. 글로벌 e스포츠 콘텐츠를 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.

yuniya@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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