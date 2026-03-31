고창군, 소상공인 카드수수료 지원 확대

연매출 3억 이하 대상 최대 50만원 지원

경기침체 대응 조기 시행 및 경영부담 완화

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 지역 소상공인의 경영 부담을 덜기 위해 카드수수료 지원사업을 확대 시행한다.

고창군은 오는 4월 1일부터 예산 소진 시까지 '2026년 소상공인 카드수수료 지원사업'을 추진한다고 31일 밝혔다.

소상공인 카드수수료 지원사업 안내[사진=고창군] 2026.03.31 gojongwin@newspim.com

지원 대상은 전년도 연매출 3억원 이하의 관내 소상공인으로, 카드 매출액의 0.4%에 해당하는 수수료를 업체당 최대 50만원까지 지원한다.

이번 사업은 도비와 군비를 포함해 기본 30만원이 지원되며, 군비 20만원이 추가 투입돼 도내 타 시·군보다 높은 수준의 지원이 이뤄진다.

군은 최근 중동 정세 불안 등 대외 경제 여건 악화로 인한 소비 위축과 경기 침체를 고려해 사업 시행 시기를 전년보다 한 달 앞당겼다. 이를 통해 소상공인의 실질적인 경영 부담 완화에 초점을 맞췄다.

신청은 사업장 소재지 읍·면 주민행복센터에서 가능하며, 세부 내용은 고창군청 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.

심덕섭 고창군수는 "소상공인은 지역경제의 핵심 축"이라며 "이번 지원이 어려움을 겪는 소상공인에게 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

한편, 고창군은 카드수수료 지원 외에도 특례보증 및 이자 지원사업 등 다양한 정책을 통해 소상공인 경영 안정을 지속적으로 도모할 방침이다.

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