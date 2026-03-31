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경기도 '기후행동 기회소득 사업' 4월부터 한 단계 더 진화

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"6개 협력 시군에는 추가 리워드 3만원 더해 연간 최대 9만원 혜택"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 도민의 자발적인 탄소중립 실천을 독려하기 위해 추진 중인 '기후행동 기회소득' 사업이 오는 4월 1일부터 시군과의 협력을 통해 한 단계 더 진화한다고 31일 밝혔다. 기존 경기도 공통 혜택에 참여 6개 시군의 추가 리워드가 더해지면서 해당 지역 도민은 연간 최대 9만 원의 혜택을 받을 수 있게 된다.

경기도청 전경[사진=경기도]

'기후행동 기회소득'은 7세 이상 경기도민이라면 누구나 일상에서 탄소중립을 실천하고 그 가치를 지역화폐 등으로 보상받는 제도로, 현재 4개 분야 16개 활동에 대해 1인당 연간 최대 6만 원을 지급하고 있다. 이번 사업 확대에는 용인시, 화성시, 시흥시, 오산시, 의왕시, 가평군 등 총 6개 시군이 우선 참여한다.

이번 협력의 핵심은 도민이 체감하는 '보상의 크기'를 키운 것이다. 참여 시군에 거주하는 도민은 기존 경기도 리워드(6만 원)에 시군별로 책정된 추가 리워드를 합쳐 최대 9만 원까지 받을 수 있다.

가평군은 기존 활동 실적에 추가 리워드를 직접 연계하는 방식을 채택했다. 도민이 평소 하던 기후행동을 그대로 유지하기만 해도 자동으로 혜택이 강화되며, 연간 최대 2만 원의 추가 보상이 주어진다.

용인·화성·시흥·오산·의왕시는 지역 여건을 반영한 특화 실천 활동을 추가로 도입했다. 예를 들면 화성시의 경우 재활용센터 이용, 시흥시는 시흥 에코센터 탄소중립체험관 참여 등이다. 해당 시에 따라 본인의 생활 패턴에 맞는 활동을 선택해 참여할 수 있으며, 실적에 따라 연간 1만 5천 원에서 최대 3만 원까지 추가 리워드를 챙길 수 있다.

도민 편의성도 개선된다. 6개 시군 거주자가 '기후행동 기회소득' 앱에 접속하면 해당 지역만의 특화된 앱 화면과 콘텐츠가 나타나는 '맞춤형 환경'이 구현된다.

특히 이번 협력은 예산 효율성 측면에서도 큰 성과를 거뒀다. 참여 시군은 경기도가 운영 중인 앱 플랫폼을 그대로 활용, 자체 앱 개발비를 절감하는 동시에 도민들에게는 검증된 서비스를 즉시 제공할 수 있게 됐다.

변상기 경기도 기후환경정책과장은 "기존 공통 혜택에 시군별 특화 활동과 추가 리워드가 더해짐으로써 도민들이 일상 속 기후행동의 가치를 더욱 가깝게 체감하게 될 것"이라며 "연간 최대 9만 원으로 혜택이 확대된 이번 6개 시군을 시작으로, 탄소중립 실천 생태계를 경기도 전역으로 더욱 견고하게 확산하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com

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