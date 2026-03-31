韩国奥特莱斯成外国游客全新打卡地

纽斯频通讯社首尔3月31日电 新冠疫情后，来韩国旅游的外国人消费模式发生巨大变化，他们逐渐摆脱以免税店为主的模式，扩展到市区或近郊的体验型商店，尤其是奥特拉斯商场备受关注。

【插图=AI生成】

据流通业31日消息，今年1至2月首尔市区及京畿道主要奥特莱斯的外国游客销售额同比增加超60%。期间，现代名品折扣购物店金浦店和乐天奥特莱斯首尔站店分别增长66%和60%。新世界西蒙骊州名品折扣店也增长约90%。

分析认为，近期奥特莱斯外国游客销售额增长，部分原因在于中日关系恶化导致的所谓"限日令"，使更多中国游客选择韩国作为旅游目的地。同时，外国游客增加以及购物模式向市区或近郊门店转变也是背景之一。

现代名品折扣店金浦店因靠近机场，以中国游客为主的出境前顺路消费需求大幅增长。今年2月，该店中国游客销售额同比暴增108.8%。现代奥特莱斯为吸引外国游客，下月6日将推出集购物、住宿和旅游于一体的专属旅游商品。

乐天奥特莱斯首尔站店利用其作为机场铁路起点站的优势，作为出境前购物路线备受关注。该店将外国人偏爱的时尚、美妆品牌等摆在显要位置。乐天奥特莱斯东釜山店在海云台等主要旅游景点和酒店摆放外国人专用优惠券，开展贴身营销，去年相关销售额增长超过70%。

外国游客的脚步也延伸到京畿道地区的奥特莱斯。新世界西蒙正着手将郊外型精品折扣店打造成外国自由行游客的"一日游"景点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社