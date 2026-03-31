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한국앤컴퍼니, 김준현 대표 선임…지주사 실행력 강화

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니가 김준현 부사장을 대표이사로 선임하며 각자대표 체제로 전환, 전문경영인 중심의 책임경영 강화에 나섰다.

한국앤컴퍼니 김준현 각자대표이사. [사진=한국앤컴퍼니]

한국앤컴퍼니는 이사회 결의를 통해 경영총괄을 맡아온 김준현 부사장을 신임 대표이사로 선임했다고 31일 밝혔다. 이에 따라 기존 박종호 사장 단독 대표 체제에서 박종호·김준현 각자대표 체제로 변경됐다.

이번 인사는 지주사의 전략 기능을 강화하고 중장기 성장 기반과 주주가치 제고를 동시에 추진하기 위한 조치로 풀이된다. 회사는 경영총괄과 사업총괄을 분리해 운영해 왔으며, 각자대표 체제 전환을 통해 전문 영역별 책임경영을 강화한다는 방침이다.

김 신임 대표는 그룹 전략, 자본 효율, 거버넌스, 자회사 가치 제고 등을 총괄하는 경영총괄을 맡는다. 구체적으로 중장기 성장 전략 수립과 포트폴리오 가치 제고, 재무 건전성 강화, 주주환원 체계 고도화 등을 중점 추진할 계획이다. 박종호 대표는 배터리 사업 등 본업 경쟁력과 수익성 개선에 집중한다.

한국앤컴퍼니는 이번 체제 개편을 통해 전략 실행력과 경영 안정성을 동시에 확보하고, 이사회 중심의 책임경영 체계를 한층 강화한다는 구상이다. 특히 정부의 주주가치 제고 정책 기조에 맞춰 배당 확대 등 주주환원 정책의 지속 가능성과 예측 가능성을 높이겠다는 방침이다.

사업 포트폴리오 측면에서는 타이어, 열관리, 배터리로 이어지는 핵심 축을 중심으로 'One Hankook' 전략을 강화한다. 한국타이어앤테크놀로지의 프리미엄 타이어 중심 성장과 한온시스템의 체질 개선 성과를 기반으로 계열사 간 시너지 확대와 가치 제고를 추진할 계획이다.

김준현 대표는 삼일회계법인과 CJ그룹을 거치며 재무·전략·사업관리 분야 경험을 쌓은 전문경영인으로, 지난해부터 한국앤컴퍼니 경영총괄을 맡아 지주부문 운영과 주요 전략 과제를 이끌어왔다.

한국앤컴퍼니 관계자는 "전문경영인 중심의 거버넌스를 강화해 그룹 경쟁력을 높이고, 자회사 가치와 주주가치가 선순환하는 구조를 정착시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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