'2026 마마 어워즈' 11월 일본 오사카 개최…엠넷플러스로 전 세계 생중계

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CJ ENM이 글로벌 음악 시장에서 K-팝의 위상을 증명해온 독보적인 시상식 '마마 어워즈'의 2026년 개최 일정과 장소를 공개했다.

'2026 마마 어워즈'가 오는 11월 20, 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최된다. 30년 가까운 세월 동안 축적된 엠넷만의 제작 노하우를 기반으로, 단순한 시상식을 넘어 K-팝의 정수를 담아온 '마마 어워즈'는 엠넷플러스 등 디지털 플랫폼을 통해 실시간으로 중계된다. 이를 통해 시공간의 경계를 넘어 전 세계 K-팝 팬들과 함께할 전망이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 2026 마마 어워즈. [사진=CJ ENM] 2026.03.31 moonddo00@newspim.com

'마마 어워즈'는 올해 또 한 번의 진화를 꾀한다. CJ ENM은 온·오프라인을 넘나들며 글로벌 팬덤이 함께 즐길 수 있는 다양한 이벤트를 준비 중이다. 매년 K-팝 음악 산업에 새로운 화두를 던지며 독창적인 무대 연출을 선보여온 만큼, '2026 마마 어워즈'는 'Music Makes ONE(음악으로 연대하는 힘)'이라는 핵심 가치를 바탕으로 본 시상식 외에도 경계를 허무는 다양한 확장 프로그램을 선보일 계획이다.

CJ ENM의 '마마 어워즈'는 1999년 '영상음악대상'으로 출발했다. 2009년 대한민국 최초의 아시아 음악 시상식으로 도약했으며, 2022년 리브랜딩을 통해 글로벌 입지를 확고히 했다. 특히 2024년에는 K-팝 시상식 최초로 미국 LA와 일본 오사카를 잇는 릴레이 개최를 성공시켰으며, 2025년 아시아 최대 콘텐츠 시상식인 AACA(Asian Academy Creative Awards)에서 최우수 종합 엔터테인먼트 프로그램상을 수상하는 등 세계적인 권위를 인정받았다.

CJ ENM 관계자는 "올 연말 또 다른 터닝포인트를 마련하기 위해 일찍이 시상식 준비에 박차를 가하고 있다"며, "지난 27년간 쌓아온 노하우를 집약해 마마 어워즈만이 보여줄 수 있는 차원이 다른 볼거리와 새로운 연계 프로그램을 통해 '최초'의 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

글로벌 결제 기술 기업 비자(Visa)가 타이틀 스폰서로 참여하는 '2026 마마 어워즈'는 11월 20, 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되며 전 세계 생중계를 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

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