김해시의회, 원종하 김해인재양성재단 대표 '적합' 경과보고서 채택

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시의회 인사청문특별위원회는 30일 원종하 김해인재양성재단 대표이사 임용후보자에 대해 '적합' 의견을 담은 인사청문 경과보고서를 채택했다고 밝혔다.

김해시의회 인사청문특별위원회가 30일 원종하 김해인재양성재단 대표이사 임용후보자에 대한 인사청문회 결과 '적합 의견'을 담은 인사청문 경과보고서를 채택하고 있다.[사진=김해시의회] 2026.03.30

시의회는 지난 27일 청문회를 열어 원 후보자의 직무 수행능력, 자질, 도덕성을 검증했다.

위원회는 원 후보자가 '글로컬대학 30'의 성공 추진을 통한 지역 인재정책의 중심축 역할을 강조하며 재단을 교육과 산업을 잇는 지·산·학 플랫폼으로 발전시키겠다는 구체적 비전을 제시한 점을 긍정적으로 평가했다.

청소년부터 중장년층까지 생애 전 단계에 걸친 교육체계 마련과 미래산업 변화에 대응할 혁신 교육 프로그램 개발 필요성을 강조한 데 깊이 공감했다고 밝혔다.

위원회는 이 같은 포부와 함께 후보자의 전문성, 도덕성, 정책 의지를 종합적으로 고려할 때 재단 대표이사로서의 자질과 능력이 충분하다고 판단했다.

김유상 위원장은 "대표이사는 단순한 관리자가 아니라 비전과 방향을 제시하며 협력구조를 설계하는 책임자"라며 "청문회 지적사항을 반영해 지역 인재육성과 사회 연계 교육지원 확대, 미래 인재 발굴 등 김해시 발전에 실질적 성과를 내주길 바란다"고 말했다.

시의회는 이날 채택한 경과보고서를 의장에게 제출한 뒤 김해시장에게 송부할 예정이다.

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