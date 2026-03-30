창원시, 진해군악의장페스티벌 성황리 종료…'문화와 전통의 조화'

호국 퍼레이드와 다양한 공연 호응

문화 정체성 강화와 도시 매력 확산

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 '군항의 울림, 미래의 선율'을 주제로 열린 '2026 진해군악의장페스티벌'이 벚꽃을 찾은 상춘객들의 큰 호응 속에 막을 내렸다고 30일 밝혔다.

제64회 진해군항제에서 호국정신과 선율로 빛난 군악의장페스티벌[사진=창원시] 2026.03.30

이번 축제는 지난 27일 개막식을 시작으로 진해공설운동장과 진해 전역에서 열렸다. 군악대와 의장대가 참여한 대규모 공연으로, 장엄한 군악 연주와 정교한 의장 시범이 어우러져 진해군항제의 대표 콘텐츠로 자리매김했다.

특히 28일 진행된 호국 퍼레이드는 북원로터리에서 공설운동장까지 1.65km 구간을 행진하며 펼쳐졌다. 군복을 입은 의장대의 절도 있는 동작과 웅장한 연주는 수많은 관람객의 박수를 받았다.

축제 기간에는 프린지 공연도 함께 진행됐다. 웅천고등학교, 경화역, 청안동 풍림공원, 상남동 분수광장, 중원로터리, 해군사관학교, 통영시 등 7곳에서 열려 벚꽃 풍경 속 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 무대를 선보였다.

김만기 창원시 문화관광체육국장은 "진해군악의장페스티벌은 단순한 퍼포먼스가 아니라 창원이 가진 문화와 군항의 전통을 알리는 상징적 축제"라며 "도시의 역사와 자부심을 국내외로 확산시켜 더 많은 이들이 창원의 매력을 느낄 수 있도록 하겠다"고 말했다.

올해 진해군악의장페스티벌은 27일부터 29일까지 사흘간 이어졌다.

news2349@newspim.com