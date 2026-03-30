용인 반도체 국가산단 대책위, 이전 논란 종지부…"민심은 이미 결론 내렸다"

여론조사 결과, 용인 시민 97.8%가 반도체 산업의 필요성을 강조

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인 반도체 국가산단 사수 시민대책위원회가 최근 여론조사 결과를 근거로 이전·분산 논란에 제동을 걸었다.

경기도민과 용인 시민이 애초 계획대로의 추진을 압도적으로 지지하는 가운데 대책위는 "민심은 이미 결론을 내렸다"며 정치권에 강한 경고를 날렸다.

용인 반도체 이전 반대 여론조사 결과.[사진=용인 반도체 국가산단 사수 시민대책위원회]

30일 경기 지역 한 일간지가 발표한 여론조사에 따르면 반도체 산업의 중요성에 대해 경기도민 96.7%, 용인 시민 97.8%가 동의했다.

특히 용인 시민 78.2%, 경기도 전체 58.6%가 '애초 계획대로 추진'을 선택했다. 입지 핵심 요소로 '반도체 기업 생태계'를 꼽은 용인 응답자의 90.3%가 계획 추진을 지지했다.

청년층도 같은 입장을 보였다. 경기도 18~29세 응답자의 57.9%가 원안 추진을 선택했고 이전 찬성은 16.3%에 그쳤다. 전력·용수를 산업단지 입지의 최우선 요소로 꼽은 응답자 중 54.0%도 '용인 원안 추진'을 선택했다.

대책위는 "정치권이 내세운 이전·분산 명분은 이미 기술적·산업적 정당성을 상실했다. 무거운 책임을 져야 한다"면서 "전문성을 무시한 이전 주장은 국가 미래를 뒤흔드는 위험한 실험에 불과하다"고 지적했다.

특히 대책위는 "TSMC·인텔·라피더스 등 다국적 기업들이 초 단위로 움직이며 생산설비 구축에 속도를 내는 상황에서 한국만 정치적 논쟁으로 시간을 낭비하고 있다"며 2027년 가동을 목표로 하는 용인 클러스터의 이전·분산 논란은 "산업 리더십의 근간을 흔드는 심각한 리스크"라고 경고했다.

이어 "경기도민, 용인 시민, 청년층, 산업 전문가 모두가 하나의 결론을 내렸다"며 "정치권은 더 이상 불필요한 갈등을 조장하지 말고 국민의 명확한 뜻을 따라야 한다"고 촉구했다. 또한 "어떤 압박에도 원안을 끝까지 사수하겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com