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최상화 예비후보, 송도근 예비후보 토론회 발언·입당 절차 등 해명 요구

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =오는 6·3 지방선거에서 사천시장에 출사표를 던진 더불어민주당 최상화 예비후보가 경쟁 후보의 '경선후보자토론회' 관련 발언 및 절차를 둘러싼 논란에 대해 공개적으로 문제를 제기하며 해명을 요구했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =최상화 민주당 사천시장 예비후보가 30일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견에 앞서 엄지척을 하며 사진을 찍고 있다. 2026.03.30 

최상화 예비후보는 30일 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "사천시민의 신뢰를 심각하게 훼손할 수 있는 사안에 대해 송도근 예비후보에게 강한 유감을 넘어 분명한 책임을 묻기 위해 이 자리에 섰다"고 밝혔다.

그는 우선 입당 절차와 관련해 "민주당은 적격심사를 통과한 후보만 예비후보 등록이 가능하다"며 "송 예비후보는 적격 통보를 받지 않은 상태에서 등록을 강행했다"고 직격했다.

그러면서 "송 예비후보는 앞선 기자회견에서 '중앙당 인재영입' 형태로 입당해 문제가 없다고 밝혔지만 이후 토론회에서는 '잘 알지 못한다', '중앙당에 확인해야 한다'고 발언을 바꿨다"고 지적하며 "입장이 180도 달라졌다"고 비판했다.

인공지능(AI)데이터센터 유치 발언의 사실 여부도 제기했다. 최 예비후보는 "송 예비후보는 지난 경선 후보자 토론회에서 삼천포 향촌동 AI 데이터센터 유치와 관련해 삼성과 협의 중이라고 했지만, 직접 확인 결과 현재까지 해당 협의는 확인되지 않았다"고 주장했다. 이어 "실제 협의가 있었다면 근거를 공개해야 하며, 그렇지 않다면 시민 판단을 왜곡할 수 있는 중대한 발언"이라고 몰아 붙였다.

우주항공역 설치 관련 발언도 언급했다. 그는 "송 예비후보가 토론회에서 어떠한 수단을 동원해도 우주항공역 설치는 불가능하다고 발언한 것은 사실상 사업 자체를 부정한 것"이라고 쓴소리를 던졌다. 그는 또 "충분한 정책 검토와 조정이 가능한 사안이며 충분한 가능성이 있다"고 따졌다.

최 예비후보는 "송 예비후보가 사천시가 추진하고 있는 축동 데이터센터 사업과 관련해, 사업 수행 능력과 실현 가능성에 대해 부정적인 입장을 밝혔다"며 "해당 사업은 구체적으로 추진되고 있는 사업"이라고 반박했다. 그는 "선거 과정에서 사실과 다른 발언이나 중대한 오해를 유발할 경우 공직선거법상 책임이 뒤따를 수 있다"며 강경 대응을 시사했다.

그는 이날 ▲중앙당 인재영입 여부 ▲예비후보 등록 경위▲삼성 협의 발언 근거▲우주항공역 추진 입장 ▲데이터센터 정책 기준 등에 대해 명확한 해명을 요구했다. 최상화 예비후보는 "송 예비후보는 시민 앞에 명확한 사실과 책임 있는 입장을 밝혀야 한다"고 목소리를 높였다.

m25322532@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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