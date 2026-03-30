유은혜 예비후보 "친환경 무상급식 100% 실현...K-급식 모델 완성"

수원 친환경 체험농장 방문... 학부모·학생·농가 간담회 개최

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 '친환경 무상급식 100%' 공약 이행을 위해 직접 현장을 찾는 등 정책 구체화 행보에 박차를 가하고 있다.

'친환경 무상급식 100%' 공약 이행을 위해 직접 현장을 찾는 등 정책 구체화 행보에 박차를 가하고 있다. [사진= 유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유 예비후보는 지난 29일 수원시 하광교동의 한 친환경 체험농장을 방문해 농장 운영자 및 학부모, 학생들과 간담회를 갖고 현장의 생생한 목소리를 청취했다고 30일 밝혔다.

이날 간담회에서는 코로나19 이후 체험 프로그램 배제와 지원 중단으로 어려움을 겪고 있는 농가들의 호소가 이어졌다. 농업 관계자들은 "아이들이 농산물을 단순히 마트 산물로 인식하는 현실이 안타깝다"며 생태 교육 기회 확대를 요청했다.

이에 유 예비후보는 "씨앗이 자라는 과정을 경험하는 것은 기후위기 시대를 이해하는 가장 살아있는 배움"이라며 "교육청과 지자체가 협력해 체험부터 귀가까지 안전하게 운영되는 '체험학습 시스템'을 구축하겠다"고 화답했다.

"학교생활에서 급식의 질이 매우 중요하다"며 건강한 식재료 제공 확대를 요청했다. [사진= 유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

현장에 참석한 학부모들은 친환경 급식의 중·고등학교 확대와 학교 차원의 농촌 체험 프로그램 연계를 건의했다. 학생 대표 역시 "학교생활에서 급식의 질이 매우 중요하다"며 건강한 식재료 제공 확대를 요청했다.

유 예비후보는 "급식도 교육의 일환"이라고 강조하며 "친환경 무상급식을 100%까지 확대해 경기도에서 대한민국이 자랑할 수 있는 'K-급식 모델'을 완성하겠다"고 포부를 밝혔다.

특히 이날 유 예비후보는 작업복과 농부 모자 차림으로 직접 새싹채소를 수확하는 등 농작업 체험에 동참했다. 흙을 만지며 먹거리의 가치를 몸소 느끼는 모습을 통해 '체험이 곧 교육'이라는 메시지를 현장에서 실천으로 보여줬다는 평가다.

기후·먹거리 통합 교육 강화 등을 핵심 정책으로 추진할 계획이다.[사진= 유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유 예비후보는 이번 현장 의견을 바탕으로 ▲친환경 무상급식 100% 확대▲학교-지역 연계 체험교육 시스템 구축▲기후·먹거리 통합 교육 강화 등을 핵심 정책으로 추진할 계획이다.

beignn@newspim.com