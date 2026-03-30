[인사] 한국증권금융

◇ 전무 선임
▲ 김희문
◇ 상무 선임
▲ 김태완
◇ 부서장 및 2급 승진
▲ 영업기획실장 김태일 ▲ IT부장 박중호 ▲ 디지털전략부장 유두연 ▲ 투자전략실장 하미량 ▲ 비서실장 황준연
◇ 부서장 전보
▲ 감사실장 김귀황 ▲ 신탁부장 홍순길 ▲ 자금부장 박찬홍 ▲ 심사부장 허준석 ▲ 투자금융부장 유정호 ▲ 자본시장금융부장 이화수 ▲ 금융소비자보호실장 박미연 ▲ 수탁부장 정대섭 ▲ 기획부장 유정훈 ▲ 경영관리부장 오규영 ▲ 인사부장 서윤상
◇ 팀장 승진
▲ 준법1팀장 금교현 ▲ 재무회계팀장 정지호 ▲ IT운영3팀장 이주연 ▲ 디지털솔루션팀장 김태성 ▲ 꿈나눔재단 팀장(파견) 정지훈 ▲ 차세대 시스템 전략실무 T/F
팀장 이원진
▲ 재산안전관리팀장 승병석
◇ 팀장 전보
▲ 금융소비자보호팀장 강대식 ▲ 인재개발팀장 김미숙 ▲ IT운영2팀장 김규혁 ▲ IT지원팀장 이희창 ▲ 시스템 고도화 추진실무 T/F
팀장 이명희
▲ 자본시장금융1팀장 강소영 ▲ 국제팀장 오세민 ▲ IT운영1팀장 서상현 ▲ 단기자금중개팀장 박지애 ▲ 자본시장금융3팀장 최은미 ▲ 심사1팀장 윤동묵 ▲ 플랫폼금융팀장 박미정 ▲ 총무팀장 유민지 ▲ 자본시장금융2팀장 장미 ▲ 준법2팀장 김동섭 ▲ 미래성장기획팀장 고노성 ▲ 수탁기획팀장 양성종 ▲ 투자금융1팀장 진정은 ▲ 채권운용팀장 김일권 ▲ 자본시장전략팀장 이성조 ▲ 우리사주운영실장(팀장) 서형준 ▲ 인사기획팀장 임건웅
dconnect@newspim.com