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에어로케이, '청주~석가장' 노선 신규 취항..."충청권 관광 수요 창출"

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내달 1일부터 운행...첫 운항편 90% 예약률

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 에어로케이항공은 다음달 1일부터 청주국제공항과 중국 허베이성 석가장(스자좡)을 연결하는 부정기편 운항을 시작한다고 30일 밝혔다.

이번 노선은 오는 10월 24일까지 운영되며 충청권을 중심으로 증가하는 중국 노선 수요에 대응하고 신규 관광 수요를 창출하기 위해 마련됐다.

에어로케이 항공기. [사진=에어로케이항공]

에어로케이에 따르면 다음달 1일 첫 운항편은 180석 중 162명이 예약을 완료해 90% 예약률을 기록하며 노선에 대한 기대감을 보이고 있다.

청주–석가장 노선은 주 2회(수·토요일) 일정으로 운항되며 청주에서 오후 1시 전후 출발해 석가장에 현지시각 오후 2시 전후 도착하는 일정이다.

복편은 석가장에서 오후 3시 전후 출발해 청주에 오후 6시 전후 도착하는 시간대로 운영된다. 운항 시간은 요일 및 기간에 따라 탄력적으로 조정되며, 자세한 일정은 에어로케이항공 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

석가장은 중국 허베이성의 성도로 베이징에서 고속철로 약 1시간 거리에 위치한 교통 요충지다. 서백파 혁명 유적지와 정정고성, 창옌산 등 역사·자연 관광자원을 보유하고 있으며 '중국의 그랜드캐니언'으로 불리는 태항산 대협곡 등 자연경관을 갖춘 지역이다.

에어로케이항공은 이번 노선 개설을 통해 한국인 관광객의 중국 내륙 지역 접근성이 확대되며 석가장을 포함한 허베이성 관광 수요를 새롭게 창출할 것으로 내다봤다.

또 중국 관광객의 청주공항 입국 확대를 통해 충청권을 중심으로 한 체류형 관광과 수도권 및 타 지역을 연계한 관광 수요 증가를 예상하기도 했다.

에어로케이항공 관계자는 "석가장은 베이징과 연계 가능한 성장 잠재력이 높은 도시로 이번 노선을 통해 새로운 중국 관광 수요를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 차별화된 노선 개발을 통해 외래 관광객 유치와 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

한편 에어로케이항공은 청주공항을 거점으로 중국 및 아시아 노선을 지속 확대하며 신규 목적지 발굴과 인바운드 수요 창출에 주력한다는 방침이다. 특히 지방공항 기반 국제노선 활성화를 통해 지역 관광 경쟁력 강화에도 기여할 예정이다.

gyun507@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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