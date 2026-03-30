전북자치도, 국방 첨단소재 산업 밸류체인 구축 협약

전주 탄소산단 중심 방산혁신클러스터 기반 마련

한화·현대로템 등 16개 기업 참여 협력 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 국방 첨단복합소재 산업 육성을 위한 협력체계를 구축했다.

전북자치도는 3전주 탄소소재 국가산업단지를 거점으로 '국방 첨단복합소재·부품 산업 밸류체인' 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

국방 첨단복합소재 산업 육성을 위한 협약식[사진=전북자치도] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 소재부터 부품, 완제품까지 연계하는 산업 생태계를 구축하고, 방산혁신클러스터 지정 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약식에는 김관영 도지사를 비롯해 전주시, 전북테크노파크 등 도내 혁신기관과 HS효성첨단소재, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 현대로템 등 16개 기업·기관 관계자가 참석했다. 주요 협약 내용은 ▲방위산업 발전을 위한 협력체계 구축▲국방 극한·특수 소재·부품 공동 연구개발▲복합소재·부품 기업 경쟁력 강화▲지속적 협력 논의 등이다.

이날 방산혁신클러스터 추진방안이 발표됐으며 탄소소재의 무기체계 적용 사례도 함께 소개됐다. 이어진 의견 수렴에서는 기업·기관 기술을 방산 현장과 연계하기 위한 협력 방향이 논의됐다. 전북은 한국탄소산업진흥원과 HS효성첨단소재 등 관련 기관·기업이 집적돼 있고 장기간 투자로 산업 밸류체인을 구축해 방위산업 확장 기반을 갖추고 있다.

도는 앞서 현대로템 투자유치 성과를 바탕으로 2026년 방산혁신클러스터 지정과 첨단복합소재 공급망 내재화 플랫폼 구축을 추진 중이다. 오는 31일 방위사업청 공모사업인 '방산혁신클러스터'에 사업 신청서를 제출할 계획이며 이번 협약이 클러스터 지정의 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

또 체계종합기업 수요를 반영한 연구개발과 기술협력을 확대하고 도내 중소기업의 방산시장 진출을 촉진할 방침이다. 김관영 도지사는 "산학연 협력을 강화해 전북 방산 첨단복합소재 산업 경쟁력을 높이고 기술이 산업 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com