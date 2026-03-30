청주상의, 사무처장에 최상천 관리본부장 임명

30여년 근무한 '지역경제 전문가'

"조직역량 강화·현장 목소리 반영"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주상공회의소는 신임 사무처장에 최상천 관리본부장을 임명했다고 30일 밝혔다.

최 신임 사무처장은 청주 출신으로 신흥고와 충북대를 졸업하고 같은 대학에서 경영학 박사학위를 취득했다.

최상천 청주상의 사무처장. [사진=청주상공회의소] 2026.03.30 baek3413@newspim.com

1994년 청주상공회의소에 입사한 이후 약 30년간 지역경제 현장에서 다양한 직책을 맡아왔다.

그는 정보사업팀장, 충북지식재산센터장, 사업본부장, 관리본부장 등을 거치며 지역 산업계의 지원과 기업 환경 개선에 기여해 왔다.

현재는 충북지역인적자원개발위원회 사무국장으로도 활동 중이다.

또한 ▲청주시 노사민정 실무협의회 위원 ▲충북도의회 정책자문위원▲대전지방국세청 민생지원소통추진단 위원▲충북도 출자·출연기관 운영심의회 위원 등 폭넓은 대외활동을 통해 행정·산업계 전반에 걸친 협력 네트워크를 구축해왔다.

최 사무처장은 "조직 역량을 강화하고 지역경제의 활력을 높이기 위해 현장의 목소리를 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

그는 2021년 일자리창출지원 부문 대통령 표창을 수상하는 등 지역 고용정책 및 산업발전 분야에서도 성과를 인정받았다.

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