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전북자치도, 중동 사태 대응 비상경제TF 가동

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면세유 부담 완화·수출·물가 등 4대 분야 점검
농어업 지원 확대·현장 중심 대응 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 =전북특별자치도가 중동 사태 장기화에 따른 지역경제 충격 최소화를 위한 대응에 나섰다.

전북자치도는 농어업용 면세유 부담 완화 등을 위해 도·시군·관계기관 합동 비상경제대응TF 3차 회의를 개최했다고 30일 밝혔다.

도·시군·관계기관 합동 비상경제대응TF 3차 회의 개최[사진=전북자치도] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

이날 회의는 김종훈 경제부지사 주재로 전북지방중소벤처기업청, 한국은행 전북본부, 전북경제통상진흥원, 전북신용보증재단, 한국무역협회 전북지역본부, 14개 시군 등 관계기관이 참석했다.

회의에서는 ▲ 안정▲수출기업 애로▲소상공인 경영 부담▲생활물가 등 4대 분야를 점검하고 기관별 협력 방안을 논의했다. 현장 피해 사례를 직접 청취해 정책에 반영하는 방식으로 실효성을 높였다.

주요 의제로는 수출기업의 물류비·환율·납기 부담 증가와 나프타 수급 불안에 따른 쓰레기 규격봉투 사재기, 식품 포장재·일회용품 등 생활 밀접 품목의 시장 불안 조짐이 다뤄졌다. 시설재배 농가의 에너지 비용 문제도 함께 논의됐다.

특히 중동 사태 이후 급등한 농어업용 면세유 가격 문제가 핵심 현안으로 떠올랐다. 농업용 면세유는 전쟁 이후 최고 22%까지 상승했다가 일부 안정세를 보이고 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

어업용 면세유도 4월 들어 휘발유와 경유 가격이 크게 오르면서 어선 조업 위축과 수산물 생산 감소 우려가 제기됐다. 이에 도는 농업용 면세유 가격안정 사업에 17억3000만 원을 투입해 가격 상승분의 40%를 보조하고 정부와 국회에 유가연동 보조금 추경 편성을 건의했다. 어업 분야는 해양수산부에 추경 지원을 요청하고 군산·부안·고창 등지에서 부정유통 합동점검도 병행하고 있다.

또 농협주유소를 통해 전국 250억 원, 전북 32억 원 규모의 농업용 면세유 할인 지원을 시행 중이며, 시군에는 지원사업 안내와 부정유통 예방 홍보를 강화하도록 했다. 도는 추경 편성 전까지 기존 지원사업을 최대한 활용해 현장 부담을 줄이고, 추경 확정 이후 신속 집행으로 정책 효과를 높일 계획이다. 아울러 비상경제대응TF를 중심으로 국내외 경제 상황을 지속적으로 점검하고 대응 전략을 보완해 나갈 방침이다.

김종훈 경제부지사는 "중동 상황 장기화로 지역경제 부담이 현실화되고 있다"며 "위기 징후를 선제적으로 차단해 농어업인 경영 안정과 도민 생활 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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