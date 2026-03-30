전북자치도, 중동 사태 대응 비상경제TF 가동

면세유 부담 완화·수출·물가 등 4대 분야 점검

농어업 지원 확대·현장 중심 대응 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 =전북특별자치도가 중동 사태 장기화에 따른 지역경제 충격 최소화를 위한 대응에 나섰다.

전북자치도는 농어업용 면세유 부담 완화 등을 위해 도·시군·관계기관 합동 비상경제대응TF 3차 회의를 개최했다고 30일 밝혔다.

도·시군·관계기관 합동 비상경제대응TF 3차 회의 개최[사진=전북자치도] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

이날 회의는 김종훈 경제부지사 주재로 전북지방중소벤처기업청, 한국은행 전북본부, 전북경제통상진흥원, 전북신용보증재단, 한국무역협회 전북지역본부, 14개 시군 등 관계기관이 참석했다.

회의에서는 ▲ 안정▲수출기업 애로▲소상공인 경영 부담▲생활물가 등 4대 분야를 점검하고 기관별 협력 방안을 논의했다. 현장 피해 사례를 직접 청취해 정책에 반영하는 방식으로 실효성을 높였다.

주요 의제로는 수출기업의 물류비·환율·납기 부담 증가와 나프타 수급 불안에 따른 쓰레기 규격봉투 사재기, 식품 포장재·일회용품 등 생활 밀접 품목의 시장 불안 조짐이 다뤄졌다. 시설재배 농가의 에너지 비용 문제도 함께 논의됐다.

특히 중동 사태 이후 급등한 농어업용 면세유 가격 문제가 핵심 현안으로 떠올랐다. 농업용 면세유는 전쟁 이후 최고 22%까지 상승했다가 일부 안정세를 보이고 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

어업용 면세유도 4월 들어 휘발유와 경유 가격이 크게 오르면서 어선 조업 위축과 수산물 생산 감소 우려가 제기됐다. 이에 도는 농업용 면세유 가격안정 사업에 17억3000만 원을 투입해 가격 상승분의 40%를 보조하고 정부와 국회에 유가연동 보조금 추경 편성을 건의했다. 어업 분야는 해양수산부에 추경 지원을 요청하고 군산·부안·고창 등지에서 부정유통 합동점검도 병행하고 있다.

또 농협주유소를 통해 전국 250억 원, 전북 32억 원 규모의 농업용 면세유 할인 지원을 시행 중이며, 시군에는 지원사업 안내와 부정유통 예방 홍보를 강화하도록 했다. 도는 추경 편성 전까지 기존 지원사업을 최대한 활용해 현장 부담을 줄이고, 추경 확정 이후 신속 집행으로 정책 효과를 높일 계획이다. 아울러 비상경제대응TF를 중심으로 국내외 경제 상황을 지속적으로 점검하고 대응 전략을 보완해 나갈 방침이다.

김종훈 경제부지사는 "중동 상황 장기화로 지역경제 부담이 현실화되고 있다"며 "위기 징후를 선제적으로 차단해 농어업인 경영 안정과 도민 생활 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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