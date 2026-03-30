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패션업계도 친환경 경영…영원무역·미스토그룹, '어스아워' 동참

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어스아워 캠페인 참여...1시간 사옥 및 사업장 일제히 소등

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국내 패션업계가 글로벌 환경 캠페인 '어스아워(Earth Hour)'에 잇따라 동참하며 친환경 경영에 속도를 내고 있다. 

30일 영원무역그룹은 지난 28일 서울 명동·만리동·성남 등 국내 주요 사옥의 조명을 1시간 동안 소등하며 '2026 어스아워' 캠페인에 참여했다고 밝혔다.

2026 어스아워에 참여한 영원무역의 명동빌딩 조명이 꺼져 있다. [사진=영원무역그룹 제공] nrd@newspim.com

어스아워는 세계자연기금(WWF)이 주관하는 글로벌 자연보전 캠페인으로, 매년 3월 마지막 주 토요일 전 세계가 동시에 1시간 동안 불을 끄며 기후 위기의 심각성을 알리는 행사다.

영원무역그룹 관계자는 "에너지 위기 대응과 효율적인 에너지 절감을 위해, 사옥 조기 소등 ·일회용품 사용 지양 등을 통해 그룹 차원의 절약 캠페인을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

영원무역그룹은 매년 해당 캠페인에 참여하며 친환경 경영 기조를 이어가고 있다. 특히 생산시설이 위치한 해외 사업장에 태양광 패널 설비를 도입하는 등 재생에너지 활용을 확대하며 탄소 저감 활동을 강화하고 있다.

서울 성북구에 위치한 미스토그룹이 2026 어스아워에 동참해 성북구에 있는 본사 건물 조명을 일제히 소등한 모습. [사진=미스토그룹 제공] nrd@newspim.com

미스토그룹도 황경 보호 메시지 확산에 힘을 보탰다.

이날 미스토그룹은 올해 처음으로 어스아워 캠페인에 참여해 지속 가능한 미래를 위한 '잠시 멈춤'의 가치를 전 세계 임직원과 공유했다. 이에 본사를 비롯한 중국·이탈리아·룩셈부르크·베트남 등 주요 해외 법인의 사옥과 사업장 조명을 일제히 소등했다. 특히 해외 법인들이 각 국가 현지 시간에 맞춰 참여함으로써 글로벌 차원의 환경 활동으로 진행됐다는 점에서 의미가 크다.

미스토홀딩스 관계자는 "이번 캠페인은 전 세계 미스토 임직원들과 기후 위기의 심각성을 체감하고 '잠시 멈춤'이 지구를 위한 큰 변화가 될 수 있다는 메시지를 공유한 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 글로벌 네트워크를 기반으로 다양한 환경 캠페인에 동참하며 그룹의 지속 가능 경영 실천 의지를 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

nrd@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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