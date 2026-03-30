서울 인접 구리 갈매지구 '현대 테라타워 구리갈매' 분양

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 수도권 동북부 핵심 거점인 구리 갈매지구가 기업 사옥 이전지로 주목받고 있다. 현대엔지니어링은 이 지역에 지식산업센터와 상업시설을 결합한 복합 비즈니스센터 '현대테라타워 구리갈매'를 선보였다.

[이미지=현대 테라타워 구리갈매]

현대테라타워 구리갈매는 지하철 별내역(경춘선·8호선 연장)과 갈매역 인접으로 더블 역세권 입지를 갖췄다. 세종-포천고속도로(구리~안성 구간), 수도권제1순환고속도로, 강변북로 등 주요 도로와 가까워 서울 강남권과 수도권 전역으로 물류 이동이 가능하다. 이는 기업 운영 시 물류비용 절감과 업무 효율성 확보에 유리하다.

단지는 지하 2층~지상 10층, 연면적 약 10만 3,805㎡ 규모로 조성됐다. 지식산업센터는 라이브오피스, 업무형, 드라이브인 등 기업 유형에 맞춘 맞춤형 공간으로 구성됐다. 라이브오피스는 사무 공간 내 화장실과 다락을 설치해 업무와 휴식을 병행할 수 있는 소규모 복합사무실이다.

드라이브인은 지하 2층~지상 8층에 직선형 램프와 도어투도어 시스템을 적용해 제조형 기업의 물류 효율성을 높였다. 최대 6m 층고로 공간 활용과 개방감도 확보했다. 업무형 지식산업센터는 지상 9~10층에 조성되며 일부 호실에는 테라스를 설계해 업무 효율성을 높였다.

입주사 임직원을 위해 세미나실, 커뮤니티라운지, 스크린골프장, 피트니스실, 샤워실, 클럽라운지, 회의실 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련됐다.

공개녹지로 지하 2층 단풍정원, 1층 커뮤니티가든, 8층 스퀘어가든, 9층 빛의 정원이 조성돼 쾌적한 환경을 제공한다. 단지 내 1층에는 약 1,190㎡ 규모의 구리웰니스건강검진센터가 위치해 입주사 임직원이 의료서비스와 웰니스케어 프로그램을 가까이에서 이용할 수 있다. 또한 상업시설 '롬스트리트'를 통해 원스톱 생활 환경을 갖췄다.

현대테라타워 구리갈매는 인근 왕숙신도시, 다산신도시와 인접해 풍부한 배후 수요와 비즈니스 인프라를 공유한다. 지식산업센터 입주 기업에는 금융 지원과 세제 혜택이 제공돼 투자 매력도 높다.

부동산 전문가는 "서울 임대료 상승과 공급 부족으로 준서울 입지의 경기권 지식산업센터로 이전하는 기업이 늘고 있다"며 "브랜드 신뢰도와 교통 호재가 있는 단지를 선점하는 것이 중요하다"고 말했다.

현대테라타워 구리갈매는 현재 입주 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 분양 관련 정보를 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com