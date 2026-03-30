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서울 인접 구리 갈매지구 '현대 테라타워 구리갈매' 분양

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 수도권 동북부 핵심 거점인 구리 갈매지구가 기업 사옥 이전지로 주목받고 있다. 현대엔지니어링은 이 지역에 지식산업센터와 상업시설을 결합한 복합 비즈니스센터 '현대테라타워 구리갈매'를 선보였다.

[이미지=현대 테라타워 구리갈매]

현대테라타워 구리갈매는 지하철 별내역(경춘선·8호선 연장)과 갈매역 인접으로 더블 역세권 입지를 갖췄다. 세종-포천고속도로(구리~안성 구간), 수도권제1순환고속도로, 강변북로 등 주요 도로와 가까워 서울 강남권과 수도권 전역으로 물류 이동이 가능하다. 이는 기업 운영 시 물류비용 절감과 업무 효율성 확보에 유리하다.

단지는 지하 2층~지상 10층, 연면적 약 10만 3,805㎡ 규모로 조성됐다. 지식산업센터는 라이브오피스, 업무형, 드라이브인 등 기업 유형에 맞춘 맞춤형 공간으로 구성됐다. 라이브오피스는 사무 공간 내 화장실과 다락을 설치해 업무와 휴식을 병행할 수 있는 소규모 복합사무실이다.

드라이브인은 지하 2층~지상 8층에 직선형 램프와 도어투도어 시스템을 적용해 제조형 기업의 물류 효율성을 높였다. 최대 6m 층고로 공간 활용과 개방감도 확보했다. 업무형 지식산업센터는 지상 9~10층에 조성되며 일부 호실에는 테라스를 설계해 업무 효율성을 높였다.

입주사 임직원을 위해 세미나실, 커뮤니티라운지, 스크린골프장, 피트니스실, 샤워실, 클럽라운지, 회의실 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련됐다.

공개녹지로 지하 2층 단풍정원, 1층 커뮤니티가든, 8층 스퀘어가든, 9층 빛의 정원이 조성돼 쾌적한 환경을 제공한다. 단지 내 1층에는 약 1,190㎡ 규모의 구리웰니스건강검진센터가 위치해 입주사 임직원이 의료서비스와 웰니스케어 프로그램을 가까이에서 이용할 수 있다. 또한 상업시설 '롬스트리트'를 통해 원스톱 생활 환경을 갖췄다.

현대테라타워 구리갈매는 인근 왕숙신도시, 다산신도시와 인접해 풍부한 배후 수요와 비즈니스 인프라를 공유한다. 지식산업센터 입주 기업에는 금융 지원과 세제 혜택이 제공돼 투자 매력도 높다.

부동산 전문가는 "서울 임대료 상승과 공급 부족으로 준서울 입지의 경기권 지식산업센터로 이전하는 기업이 늘고 있다"며 "브랜드 신뢰도와 교통 호재가 있는 단지를 선점하는 것이 중요하다"고 말했다.

현대테라타워 구리갈매는 현재 입주 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 분양 관련 정보를 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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