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타타대우모빌리티, 20년 엔진 공급 'FPT'와 전략적 협력관계 강화

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유로6·사이버보안 기준 충족 엔진 공급으로 친환경 경쟁력 확보
군산 R&D 협력 기반으로 파워트레인 기술 경쟁력 높여 나갈 계획

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 타타대우모빌리티(사장 김태성)는 글로벌 파워트레인 기업 '피아트 파워트레인 테크놀로지스'(FPT)와 전략적 협력관계를 강화하고 상호 협력을 지속해 나간다고 30일 밝혔다. 양사는 지난해 5년간의 공급 계약을 연장한 데 이어, 이번 협력을 통해 파트너십을 한층 공고히 한다는 계획이다.

지난 24일 전북 군산에서 열린 협력 관련 행사에는 타타대우모빌리티 김태성 사장과 FPT 실뱅 블레즈(Sylvain Blaise) CEO 등 양사 관계자들이 참석했다. 양사는 그간의 협력 성과를 공유하고 향후 협력 방향에 대해 의견을 나눴다.

전략적 파트너십강화를 위한 협력을 다진 타타대우모빌리티의 김태성 사장(우측)과 FPT의 실뱅 블레즈 CEO(좌측) [사진=타타대우모빌리티]

타타대우모빌리티는 FPT의 NEF 및 CURSOR 엔진(4~13리터급)을 자사 주요 모델인 대형트럭 맥쎈(MAXEN), 중형트럭 구쎈(KUXEN), 준중형트럭 더쎈(DEXEN) 등에 탑재하고 있다. 해당 모델들은 높은 내구성과 성능을 바탕으로 안정적인 품질을 확보하며, 국내 상용차 시장에서 꾸준히 고객들의 선택을 받아왔다.

공급되는 엔진은 모두 유로6(Euro VI) 배출가스 기준을 충족하며, 고효율 연비와 저공해 성능을 기반으로 친환경 운송 수요에 대응한다. 또한 UNECE R155 규정과 ISO 21434 등 최신 사이버보안 기준을 만족해 차량 보안성 측면에서도 경쟁력을 확보했다.

양사는 지난 20여 년간 약 9만대 이상의 엔진 공급을 통해 협력 관계를 이어왔다. 이 과정에서 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 상용차 파워트레인 분야에서 안정적인 공급 기반과 기술 경쟁력을 구축해 왔다.

특히 FPT가 국내 군산에 운영 중인 테크니컬 R&D 센터는 양사 협력의 핵심 거점으로, 차세대 기술 공동개발과 현지 맞춤형 기술지원을 수행하고 있다. 타타대우모빌리티는 이를 기반으로 제품 완성도를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

타타대우모빌리티 김태성 사장은 "FPT와의 파트너십은 지난 20년간 축적해온 신뢰와 협력의 결실로 단순한 공급 관계를 넘어 시장에서 실질적인 성과를 만들어온 전략적 협력"이라며 "앞으로도 제품 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

FPT 실뱅 블레즈(Sylvain Blaise) CEO는 "이번 협력은 실제 시장에서 성과로 이어지고 있음을 확인한 결과"라며 "FPT는 고객의 다양한 운용 환경과 요구를 충족하는 것을 중요한 책임으로 여기고 있으며, 앞으로도 신뢰할 수 있고 혁신적인 솔루션으로 지속 지원해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 타타대우모빌리티는 전동화 및 친환경 상용차 라인업 확대와 함께 변화하는 시장 환경에 대응하기 위한 제품 경쟁력 강화에 주력하고 있으며, 이번 협력을 바탕으로 파워트레인 기술 기반을 더욱 공고히 할 계획이다.

y2kid@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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