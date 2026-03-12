타타대우모빌리티, 전기 중대형 화물차 보급 '업계 협력' 논의

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 타타대우모빌리티(사장 김태성)가 전기 중대형 화물차 확산과 물류 산업의 친환경 전환을 위한 자리를 마련했다.

타타대우모빌리티는 지난 10일 전북 군산에 위치한 타타대우모빌리티 군산본사에서 기후에너지환경부와 한국통합물류협회(KILA) 등 관계자를 초청해 전기 중대형 화물차 정책 방향과 물류 산업의 친환경 전환을 논의했다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 2.5톤급 전기 택배차 보급 활성화와 온실가스 규제 대응 방안을 논의하고, 친환경 전기 중대형 화물차 확산을 위한 정부, 물류업계, 차량 제조사 간 산업 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

군산 타타대우모빌리티 본사에서 전기 중대형 화물차 보급 방안 논의에 참석한 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다 [사진=타타대우모빌리티]

타타대우모빌리티는 간담회에 앞서 전기 중·대형 화물차 '기쎈(GIXEN)'을 소개하는 자리도 함께 진행했다. 기쎈 플랫폼 기반의 ▲전기 탑차 ▲전기 환경차 2종을 비롯해 ▲대형 맥쎈 수소내연기관 모델 등 다양한 친환경 차량을 함께 선보이며 중대형 상용차 분야에서 친환경 제품 라인업을 구축해 나가고 있는 방향성을 소개했다.

이어진 간담회에서는 물류 산업의 친환경 전환 흐름 속에서 전기 중대형 화물차 도입 확대와 온실가스 규제 대응 방향에 대한 의견이 오갔다. 참석자들은 물류 산업의 탄소 감축과 친환경 물류 체계 구축을 위해 정부, 물류업계, 기업 간 협력의 중요성에도 공감대를 형성했다.

타타대우모빌리티 관계자는 "물류 산업의 지속가능한 성장을 위해 친환경 상용차 전환은 중요한 과제"라며 "앞으로도 물류업계 및 정책 관계자들과 협력을 강화하고 전기 중대형 화물차 보급 확대를 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편 타타대우모빌리티는 오는 31일부터 내달 3일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '국제물류산업대전(KOREA MAT)'에도 참가해 물류 산업 관계자들과 협력을 확대할 계획이다.

