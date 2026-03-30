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수원시, 중동 전쟁 장기화 대응 '비상경제대응 태스크포스(TF)' 운영

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총괄반, 물가대응반, 에너지수급반, 기업일자리지원반, 민생복지반, 홍보지원반 등 6개 반 구성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 중동 전쟁 장기화에 대응해 '비상경제대응 태스크포스(TF)'를 운영한다고 30일 밝혔다.

비상경제대응 태스크포스 회의 모습. [사진=수원시]

수원시는 이날 이재준 수원시장 주재로 비상경제대응 태스크포스 첫 회의를 열고, 대응 방안을 논의했다.

회의에는 김현수 제1부시장과 실·국장이 참석했다. 이재준 시장은 "유가 상승 등으로 물가가 오르면서 기업과 소상공인, 시민들이 어려움을 겪고 있다"며 "수시로 현장에 나가 시민들이 어려움을 겪는 부분을 상세하게 파악하고 대응책을 마련하라"고 당부했다.

이어 "비상경제상황과 관련된 정부의 정책에 발맞춰 신속하게 대응하라"며 "변화화는 경제 상황과 수원시의 대응 방안을 시민들에게 정기적으로 알리길 바란다"고 말했다.

비상경제대응 태스크포스는 ▲총괄반▲물가대응반▲에너지수급반 ▲기업일자리지원반 ▲민생복지반 ▲홍보지원반 등 6개 반으로 구성했다. 중동 정세가 안정될 때까지 물가와 에너지 수급 상황을 면밀하게 점검하고, 중소기업과 소상공인의 어려움을 파악해 지원 대책을 마련한다.

또 갑작스러운 경제 위기로 더 큰 어려움을 겪을 수 있는 복지사각지대 취약계층을 발굴해 긴급복지 지원을 확대한다.

한편 정부는 청와대 내 '비상경제상황실'과 국무총리 주재 '비상경제본부'를 가동하고 있다. 이재명 대통령은 26일 제2차 비상경제점검회의를 주재하고 대응 방안을 논의했다. 정부가 에너지 절약을 위해 공공부문 승용차 5부제(요일제)를 강화하기로 하면서 수원시도 지난 25일부터 차량 5부제를 시행하고 있다.

ssamdory75@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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