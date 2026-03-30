사천시, 김포-사천 신규 항공노선 정기 운항 시작…수도권 접근성 개선

섬에어 취항 지역 항공교통망 확충

정기편 운항 시민 항공 서비스 개선

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시와 김포를 잇는 신규 항공노선이 30일부터 정기 운항에 들어가며 서부경남의 수도권 접근성이 한층 개선됐다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =박동식 사천시장이 30일 오후 섬에어 사천·김포 정기노선 신규 취항식에 참석해 축사를 하고 있다.2026.03.30

이날 오후 1시 첫 정기편 운항에 맞춰 사천공항에서 열린 축하 행사에서는 관계기관과 지역 주민들이 참석해 안전 운항을 기원했다.

이번 노선은 지역항공 모빌리티(RAM) 항공사인 섬에어가 취항한 노선으로 서부경남과 수도권을 직접 연결하는 핵심 항공망으로 기대를 모은다. 섬에어는 지난 12일부터 부정기편 운항을 시작한 뒤 안정성을 점검하고 이날부터 정기편으로 확대했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =박완수 경남도지사가 30일 오후 섬에어 사천·김포 정기노선 신규 취항식에 참석해 축사를 하고 있다. 2026.03.30

운항 기재에는 프랑스 ATR사의 터보프롭 항공기 ATR 72-600이 투입됐다. 해당 기종은 72석 규모로 짧은 활주로에서도 이·착륙이 가능하고, 기존 제트기보다 연료 소모가 약 45% 적은 것으로 알려졌다.

운항 시간은 김포·사천이 오전 7시20분, 10시50분, 오후 2시20분, 5시50분이며 사천→김포는 오전 9시5분, 낮 12시30분, 오후 4시5분, 7시35분이다. 비행 시간은 약 1시간 15분이며 항공권은 섬에어 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다.

시 관계자는 "이번 노선 개설은 지역 항공교통망 확충의 중요한 성과"라며 "시민들에게 더 편리한 항공 서비스를 제공하고 지역경제 활성화로 이어지도록 노선 확대를 계속 추진하겠다"고 말했다.

섬에어는 향후 김포·울산, 사천·울산·제주 등 국내 노선 확대와 국제 노선 진출도 단계적으로 검토하고 있다.

m25322532@newspim.com