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좋은교육감만들기경남시민연대, 송영기 진보교육감 단일 후보 확정

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"교육행복 실현 집중"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 좋은교육감만들기경남시민연대는 30일 경남교육청 브리핑룸에서 2026경남좋은교육감 후보단일화 결과발표 기자회견을 열고 "송영기 예비후보를 경남 진보교육감 단일후보로 공식 확정했다"고 밝혔다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 30일 오후 2시 경남교육청 브리핑룸에서 열린 2026경남좋은교육감 후보단일화 결과발표 기자회견에서 진보교육감 후보로 확정된 송영기 예비후보(오른쪽 세 번째)와 전창현 예비후보가 손을 잡고 선거 승리를 다짐하고 있다. 2026.03.30 news2349@newspim.com

경남시민연대는 민주노총 경남지역본부 노동자공천단(50%), 시민공천단(30%), 여론조사(20%) 결과를 종합해 최종 후보로 송영기 예비후보를 결정했다. 이번 경선은 전교조 출신 송영기 예비후보와 민주노총 출신 전창현 예비후보를 상대로, 경남 교육 역사상 최대 규모의 도민 참여 경선이었다는 점에서 의미를 더했다.

경남시민연대는 "수많은 노동자와 시민이 공정한 경선에 참여해 직접 후보를 선택했다"며 "도민의 참여가 이번 단일화의 정당성이자 힘"이라고 강조했다.

두 예비후보는 비방 없는 정책 경쟁을 통해 단일화를 이뤄냈으며 전창현 예비후보는 규정에 따라 24시간 내 사퇴서를 제출하고 송 예비후보는 공동선거운동본부에 합류하기로 했다.

송 예비후보는 "작은 아픔도 경남 교육의 새 출발을 위한 과정이었다. 도민의 응원 속에 교육의 행복을 실현하는 데 집중하겠다"고 말했다.

전 예비후보는 지지자들에게 감사를 전하며 "진보교육의 승리를 위해 송 후보에게 힘을 모아달라"고 당부했다.

경남시민연대는 이날을 기점으로 공동선거운동본부를 발족하고 단일후보 당선을 위한 공동정책 협약 실행에 나선다.

경남시민연대는 "당선 이후에도 공동 정책 이행과 협치를 이어가는 상시 연대체로서 역할을 계속할 것"이라며 "경남 진보교육의 새 역사를 함께 쓰겠다"고 약속했다.

news2349@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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