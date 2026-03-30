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은평구, 마포구의 은평광역자원순환센터 소유권 주장에 "강한 유감"

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마포구, 은평광역자원순환센터에 소유권이전등기 청구 소송 제기
은평구 "분담금 납부가 소유권 취득으로 이어지는 것 아니야" 발끈㎡

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 마포구가 은평광역자원순환센터에 대한 소유권이전등기 청구 소송을 제기한 가운데, 은평구가 "깊은 유감을 표명한다"며 "구민의 소중한 재산권 보호를 위해 강력히 대응할 방침"이라고 30일 밝혔다.

은평광역자원순환센터는 2019년 2월 은평·서대문·마포구가 체결한 협약에 따라 조성된 시설이다. 

은평구청사 전경 [사진=서울 은평구]

은평구는 재활용 폐기물, 서대문구는 음식물류 폐기물, 마포구는 생활폐기물을 각각 분담하기로 했다. 이를 위해 은평구 356억원, 서대문구 150억원, 마포구 188억원을 투자했다.

마포구는 은평구의 보존등기가 사전 협의 없이 이뤄졌고, 막대한 재정을 투입하고도 시설에 대한 소유권을 확보하지 못해 불합리하다며 지난 1월 소송을 제기했다.

은평구는 분담금은 어디까지나 시설 이용 및 운영 협력의 대가며, 분담금 납부가 소유권 취득으로 이어지지 않는다는 입장이다.

또 은평구는 마포자원회수시설의 2025년 기준 가동률은 80.1% 수준으로 은평구 생활폐기물 일부 반입이 충분히 가능해 잔여 처리 용량을 활용해 폐기물 일부라도 반입·처리해 줄 것을 마포구에 요청했지만 협의에 응하지 않았다고 주장했다.

은평구는 협약에 없는 소유권 소송에 대해서는 법적으로 단호히 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

은평구 관계자는 "은평구는 서북3구의 공동 번영을 위해 막대한 부지를 내놓고 환경 시설을 건립하는 결단을 내렸다"며 "소모적인 소송보다는 대화를 통해 해법을 찾자는 제안을 다시 한번 드린다"고 했다.

그러면서 "협약에 없는 소유권을 사법부를 통해 관철하려는 시도에 대해서는, 협약의 내용과 법적 원칙에 따라 단호히 대응하겠다"고 강조했다.

100wins@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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