KGM, '튜닝 페스티벌 시즌2' 참가자 모집…총상금 1600만 원 규모

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)는 건전한 튜닝 문화 확산을 위해 'KGM 튜닝 페스티벌 시즌2'에 참가할 개인과 팀을 모집한다고 30일 밝혔다.

신청대상은 KGM 차량을 1대 이상 보유하고 무쏘 상담을 신청한 고객이며 오는 4월 23일까지 공식 홈페이지에서 접수를 받는다.

KGM, '튜닝 페스티벌 시즌2' 참가자 모집 안내 홍보물[사진=KGM]

행사는 5월 1일부터 3일까지 강원도 평창군 모나용평에서 개최되며, 무쏘와 무쏘 EV 등 KGM 픽업 라인업을 기반으로 특장 및 커스터마이징을 적용한 개인과 튜닝 업체를 대상으로 총 20팀이 선발된다.

KGM은 완성도와 상품성 등을 종합 평가해 최종 선발팀을 결정하게 되며 선정된 팀에는 참가 지원금 50만 원이 지급된다.

신청 결과는 4월 24일 발표되며 선발된 참가자는 행사 기간 튜닝 차량을 현장에 전시하고 우수 튜닝카를 선발하는 '튜닝카 콘테스트'에 참여할 수 있는 기회가 주어진다.

수상작은 현장 방문객과 온라인 투표로 결정되며 1등 300만 원, 2등 200만 원, 3등 100만 원등 총 1600만 원 상금과 함께 수상 차량은 KGM 공식 채널을 통해 홍보 기회도 제공된다.

KGM은 아울러 별도의 고객 초청 프로그램도 운영하며 선정된 20팀에게는 오는 4월 21일 행사 관람 기회와 알펜시아 리조트 2박 3일 숙박권이 제공될 예정이다.

KGM 관계자는 "픽업·SUV 중심 브랜드 특성을 살려 건전한 튜닝 문화를 확산하고 관련 산업을 활성화하겠다"며 행사 취지를 설명했다.

krg0404@newspim.com