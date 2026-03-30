경기도교육청과천도서관 '도서관의 날'...오은 작가 만남 등 다채로운 행사

31일부터 누리집 선착순 모집... '캐릭터 굿즈 만들기' 등 눈길

[과천=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청과천도서관이 '도서관의 날'과 '도서관주간'을 맞아 시민들을 위한 풍성한 독서문화 축제를 연다.

'도서관의 날'과 '도서관주간'을 맞아 시민들을 위한 풍성한 독서문화 축제를 연다.[사진= 경기도교육청]

경기도교육청과천도서관은 오는 4월 12일 도서관의 날과 12일부터 18일까지 이어지는 도서관주간을 기념해 강연, 체험, 전시 등 다양한 문화행사를 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 작가와의 만남을 비롯해 디지털 기기를 활용한 체험 프로그램, 온·오프라인 전시 및 이벤트 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램으로 구성됐다.

가장 기대를 모으는 프로그램은 오는 4월 15일에 열리는 오은 작가와의 만남이다. 오 작가는 '없음의 대명사', '초록을 입고' 등을 집필했으며, 인기 문학 유튜브 '온 김에'를 진행하며 대중과 활발히 소통하고 있다. 이번 강연에서는 '내 인생의 낱말들'을 주제로 시민들과 깊이 있는 대화를 나눌 예정이다.

앞서 12일에는 청소년과 시민들을 위한 '스마트 펜으로 여는 디지털 문방구' 체험이 진행된다. 스마트 펜을 활용해 자신만의 캐릭터와 굿즈를 직접 만들어 보는 과정으로, 디지털 드로잉에 관심 있는 이들에게 좋은 기회가 될 전망이다.

도서 및 원화 전시는 4월 1일부터 30일까지 한 달간 온라인과 오프라인에서 동시에 진행된다. 이와 함께 '원화 전시 감상 소감 적기', '행운의 포춘쿠키' 증정 등 도서관을 찾는 즐거움을 더할 다양한 이벤트도 마련됐다.

작가 강연 및 체험 프로그램 참여 희망자는 오는 31일부터 경기도교육청과천도서관 누리집을 통해 선착순으로 신청하면 된다.

조중복 경기도교육청과천도서관장은 "꽃피는 봄을 맞아 지역 주민과 학생들이 도서관에서 행복한 추억을 쌓길 바라는 마음으로 행사를 준비했다"며 "다채로운 프로그램을 통해 도서관 이용의 즐거움을 새롭게 느끼는 시간이 되길 바란다"고 전했다.

beignn@newspim.com