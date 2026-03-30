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황인호, 동구 '대혁신 10대공약' 발표..."기회의 도시 탈바꿈"

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대전시의회서 공약발표 기자회견..."현실·미래 수요 중점"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구청장 재도전에 나선 황인호 예비후보가 대전역세권 재창조를 필두로 한 '10대 공약'을 통해 침체된 지역에 새로운 활력을 불어넣겠다는 포부를 밝혔다.

황인호 동구청장 예비후보는 30일 대전시의회에서 기자회견을 열고 '동구 대혁신 10대 공약을 발표하며 "쉬고 있는 도시 동구를 기회의 도시로 완전히 탈바꿈 할 것"이라고 말했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 황인호 대전 동구청장 예비후보가 30일 대전시의회에서 기자회견을 열고 대혁신 10대 공약을 발표하고 있다. 2026.03.30 jongwon3454@newspim.com

특히 황인호 예비후보는 민선 7기 동구청장을 지낸 역량과 지역 토박이로서 강점을 내새우며 "축적해 온 경험과 구상을 바탕으로 동구 발전의 새로운 전기를 반드시 마련하겠다"고 포부를 밝혔다.

이번 10대 공약은 ▲대전역세권 재창조사업▲대전시립의료원 조기 착공 및 암치료센터 유치 ▲관광 인호베이션 프로젝트 재가동 ▲한옥체험마을 조성▲동구 산업구조 재편▲재개발·재건축 인허가 원스톱 지원 ▲동구·금산군 통합 추진 등으로 마련됐다.

황인호 후보는 "동구 토박이로서 지난 24년간 정치인과 행정가로 활동하며 구상해 온 지역 발전 전략을 이번 공약에 담았다"며 "특히 지역 현실과 미래 수요를 반영해 세부과제를 체계적으로 마련하는 데 중점을 뒀다"고 강조했다.

그러면서 "그동안 축적해 온 경험과 구상을 바탕으로 동구의 새로운 도약을 이끌 준비가 돼 있다"며 "이번 공약을 통해 침체된 지역에 활력을 불어넣고 동구 발전의 새로운 전기를 반드시 마련할 것"이라고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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