새마을금고중앙회, '2026 MG미래금융포럼 세미나' 개최

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 새마을금고중앙회는 지난 11일 경남 산청군 MG새마을금고역사관에서 '2026 MG미래금융포럼 세미나'를 열고 지역소멸 위기 대응 방안을 논의했다고 19일 밝혔다.

이번 세미나에는 MG미래금융포럼 위원들과 새마을금고중앙회 MG금융연구소 관계자들이 자리했다. 참석자들은 새마을금고의 금융협동조합으로서의 정체성을 재점검하고, 지역개발과 금융포용을 활용해 인구감소 및 지역소멸 위기에 대응할 수 있는 다각적인 발전 전략을 공유했다.

지난 11일 경남 산천군 MG새마을금고역사관에서 열린 2026 MG미래금융포럼 세미나에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=새마을금고중앙회]

주제 발표에 나선 최현수 카이스트 교수는 '새마을금고의 본질과 미래발전 전략'을 통해 금융협동조합의 정체성 정립과 경쟁력 제고를 위한 과제로 디지털 전환 및 데이터 기반 포용금융을 꼽았다. 이와 함께 비재무적 요소를 활용한 연성정보 중심의 관계형 대출을 확대해야 한다고 제안했다.

이어 윤상용 영남대 교수는 '농촌 새마을금고의 지속가능한 미래 설계'를 주제로 인구감소가 심화되는 농촌의 현 상황을 짚었다. 윤 교수는 이에 대한 해결책으로 새마을금고가 이주노동자와 결혼이민자 등 다문화 계층을 겨냥한 금융포용 전략을 넓혀야 한다고 보았으며, 포용적 지역금융 플랫폼으로의 체질 개선을 강조했다.

세미나 좌장을 맡은 정혁 서울대 교수는 "이번 자리는 금융포용과 지역발전을 위한 새마을금고의 역할을 다시금 확인하는 계기였다"며 "인구감소와 지역소멸이라는 위기 국면 속에서 새마을금고가 지속가능한 성장 방향을 찾는 기회가 됐다"고 총평했다.

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