[공공기관 경영평가] 심평원·국민연금 경영평가 'A 등급'…건보공단 'C 등급' 하락

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건보공단, 경영 평가 전년 대비 1단계↓

기관장 경영계약 이행실적 A 등급 '유일'

복지부 산하 기관, 감사 실적 A 등급 '0곳'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 건강보험심사평가원(심평원)과 국민연금공단(연금공단)이 지난해 공공기관 경영평가에서 '우수(A)' 등급을 받았다. 반면 국민건강보험공단(건보공단)은 전년보다 한 단계 더 낮아져 '보통(C)' 등급을 받았다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부장관은 19일 '제7회 공공기관운영위원회를 열고 이같은 내용이 포함된 '2025년도 공공기관 경영실적 평가결과 및 후속조치(안)'을 의결했다.

이번 평가는 88개 공기업·준정부기관의 2025년도 경영실적, 82개 공기업·준정부기관 기관장의 2025년도 경영계약 이행실적 등을 평가했다. 주요사업, 국정과제 등 기관 본연의 업무 수행 노력과 성과를 높은 비중으로 평가됐다.

공공기관 경영평가 결과에서 심평원과 연금공단은 A 등급을 받았다. 반면 건보공단은 '양호(B)' 등급에서 C 등급으로 떨어졌다.

그러나 건보공단은 기관장 경영계약 이행실적 평가에서 A 등급을 받았다. 심평원과 연금공단은 B 등급에 그쳤다.

복지부 산하 기관 중 감사 직무수행실적에서 A 등급을 받은 기관을 받은 기관은 한 곳도 없었다. 심평원과 연금공단은 B 등급을 받았고 건보공단은 D 등급을 받았다.

기관 평가 등급이 C 등급 이상인 기관에 대해서는 기관 유형과 등급에 따라 성과급이 차등 지급된다. 반면 기관장 평가 등급이 아주 미흡인 기관장 중 재임 중인 2명에 대해서는 기관장 해임을 건의할 계획이다.

구 장관은 "앞으로도 공공기관의 자율·책임경영을 보장하면서 기관 본연의 업무에 충실히 하도록 지속적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

sdk1991@newspim.com