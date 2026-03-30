광주 23명·전남 61명…의원 정수 불균형 어쩌나

국회 압박하는 광주시의회…"투표의 평등 가치 훼손"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시의회가 전남·광주통합특별시 출범을 앞두고 의원 정수 확대를 촉구하고 나섰다.

광주시의회는 30일 건의안을 발표하고 "광주는 인구 139만명에 의원은 23명인 반면, 전남은 178만명에 의원 61명"이라며 "민주주의 근간인 투표 가치의 평등이 현저하게 훼손될 우려가 있다"고 지적했다.

광주시의회. [사진=박진형 기자]

이는 "지역 소멸과 수도권 1극 체제 극복이라는 대의명분 속에 속도를 높여야 했던 전남광주 통합은 이 문제를 간과하는 아쉬움을 남겼다"고 평가했다.

광주시의회는 "헌법적 가치를 저버린 통합은 허상에 불과하다"며 "정수 확대는 반드시 사수해야 하고 절대 물러설 수 없는 헌법의 '마지노선'이다"고 강경한 태도를 보였다.

이어 "최근 국회 정개특위가 '광주시의회 의원 정수'를 주요 의제로 선정해서 협의를 시작했지만 너무 더디다"며 "문제는 시간에 있다. 6월 3일 전국동시지방선거를 차질 없이 치르려면 지금보다 진행 속도를 더 높여야 한다"고 주문했다.

끝으로 "통합특별시의회가 헌법 위에서 당당하게 출범할 수 있도록 그 어느 때보다 무겁고 책임 있게 다뤄줄 것을 다시 한번 강력하게 촉구한다"고 재차 강조했다.

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