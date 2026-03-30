전북교육청, 공·사립유치원 '다온누리 프로그램' 운영

유치원 방과후 생태·문해 등 특색교육 지원

30개원 1억500만 원 투입, 유아중심 프로그램 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 공·사립유치원을 대상으로 생태체험과 문해교육 등을 포함한 '다온누리 프로그램'을 운영한다고 30일 밝혔다.

'다온누리'는 따뜻한 보살핌 속에서 다양한 꿈을 키운다는 의미를 담은 유아 중심 방과후 특색 프로그램이다.

전북자치도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

전북교육청은 공·사립유치원 30개원에 각각 350만 원씩 총 1억500만 원의 예산을 투입한다. 지원대상 유치원은 ▲자체 개발▲지역자원 활용▲교육자료 활용 등 3가지 방식 가운데 하나를 선택해 프로그램을 개발·운영하게 된다.

'자체 개발'은 유아 발달 수준과 지역 환경, 교육 철학 등을 반영해 운영하며 '지역자원 활용'은 자연환경과 지역 자원을 연계한다. '교육자료 활용'은 전북교육청과 지자체 등 공공기관 프로그램을 활용하는 방식이다.

운영 프로그램으로는 ▲생태놀이 기반 생명존중 교육▲이야기와 놀이를 결합한 사고 확장 활동▲문해로 여는 미래교육▲예술 체험▲안전한 물놀이 교육 등이 포함된다. 전북교육청은 해당 프로그램이 유아의 상상력과 사회성 발달을 돕고 공교육 신뢰도와 학부모 만족도를 높여 사교육비 경감에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

최재일 유초등특수교육과장은 "유아 발달 특성을 고려한 놀이 중심 방과후 프로그램을 활성화해 촘촘한 지원 체계를 구축하겠다"며 "아이들은 즐겁게 성장하고 학부모는 신뢰할 수 있는 방과후 과정을 만들겠다"고 말했다.

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