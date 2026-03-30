우범기 전주시장 예비후보 "전주 피지컬 AI 도시로 대전환"

30만평 'AI-J밸리' 조성 산업생태계 구축 제시

스마트홈·교통·복지 AI 도입 생활밀착 정책 추진

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전북 전주시장 예비후보가 전주를 '피지컬 AI 도시'로 전환하겠다는 미래 비전을 제시했다.

우 예비후보는 30일 전주시청에서 기자회견을 열고 "전주를 바꾸는 피지컬 AI, 내 삶을 바꾸는 스마트 AI"를 핵심 공약으로 제시하며 산업과 일상 전반에 인공지능(AI)을 접목하겠다고 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보가 '피지컬 AI 도시' 관련 비전을 제시하고 있다[사진=우범기 선거캠프] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

그는 먼저 산업 분야에서 피지컬 AI 중심 혁신 생태계 구축 방안을 내놨다.

이를 위해 30만 평 규모의 '피지컬 AI-J 밸리'를 조성해 연구·실증·기업·인재 양성이 결합된 첨단 산업 거점을 구축하겠다는 계획이다.

해당 밸리는 AI 실증 오픈랩과 AI 신뢰성 혁신허브센터 등을 포함한 핵심 산업기지로 조성되며, 주거·업무·문화가 결합된 직주락 환경을 통해 인재 유입을 유도한다는 구상이다.

또 전주 AI·영상, 완주 수소·바이오, 김제 특장차·물류 등 지역별 강점을 연계한 클러스터를 구축해 전북 산업 경쟁력을 강화한다.

기업 유치 전략으로는 도심융합특구와 연구개발특구 지정을 추진해 현대자동차, 네이버, SK 등 주요 기업을 유치하고, 규제 완화와 세제 지원으로 기술 실증과 사업화를 촉진하겠다고 설명했다. '전주형 AI 펀드' 조성과 AI 국가연구기관 유치도 함께 추진한다.

인재 양성과 관련해서는 전북대학교, 전주대학교, KAIST 등과 협력해 산업 연계 교육과 인턴십을 확대하고 청년 인재를 육성할 계획이다. 농생명·바이오·탄소산업과 영화·영상, 전통문화 등과 연계한 AI 융합 산업도 발굴한다.

생활 분야에서는 '스마트 AI 도시' 구축을 공약으로 제시했다. 맞벌이·다자녀 가구를 위한 로봇청소기, 식기세척기, AI 음식물처리기 지원과 함께 독거노인·장애인을 위한 근력 보조 슈트, 스마트 지팡이 보급 등을 추진한다.

또 구인·구직 AI 매칭 플랫폼과 지역 일자리 정보 허브를 구축하고 주민센터 거점 'AI 소통센터'를 통해 시민 접근성을 높이겠다는 구상이다.

복지·안전 분야에서는 AI 기반 맞춤형 복지 서비스 도입과 함께 독거노인의 이상 징후를 감지하는 시스템을 구축하고 지능형 CCTV와 침수 예측 시스템을 통해 재난 대응을 강화한다.

교통 분야에서는 AI 기반 교통신호 제어 시스템 도입과 함께 한옥마을 자율주행 셔틀, 수요응답형 AI 버스, AI 통합 환승체계 구축 등을 추진할 계획이다.

우 예비후보는 "기술 발전의 중심에는 사람이 있어야 한다"며 "AI 산업 육성과 시민 삶의 질 향상을 동시에 이루는 전주 대변혁을 완성하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com