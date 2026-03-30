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우범기 전주시장 예비후보 "전주 피지컬 AI 도시로 대전환"

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30만평 'AI-J밸리' 조성 산업생태계 구축 제시
스마트홈·교통·복지 AI 도입 생활밀착 정책 추진

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전북 전주시장 예비후보가 전주를 '피지컬 AI 도시'로 전환하겠다는 미래 비전을 제시했다.

우 예비후보는 30일 전주시청에서 기자회견을 열고 "전주를 바꾸는 피지컬 AI, 내 삶을 바꾸는 스마트 AI"를 핵심 공약으로 제시하며 산업과 일상 전반에 인공지능(AI)을 접목하겠다고 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보가 '피지컬 AI 도시' 관련 비전을 제시하고 있다[사진=우범기 선거캠프] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

그는 먼저 산업 분야에서 피지컬 AI 중심 혁신 생태계 구축 방안을 내놨다.

이를 위해 30만 평 규모의 '피지컬 AI-J 밸리'를 조성해 연구·실증·기업·인재 양성이 결합된 첨단 산업 거점을 구축하겠다는 계획이다.

해당 밸리는 AI 실증 오픈랩과 AI 신뢰성 혁신허브센터 등을 포함한 핵심 산업기지로 조성되며, 주거·업무·문화가 결합된 직주락 환경을 통해 인재 유입을 유도한다는 구상이다.

또 전주 AI·영상, 완주 수소·바이오, 김제 특장차·물류 등 지역별 강점을 연계한 클러스터를 구축해 전북 산업 경쟁력을 강화한다.

기업 유치 전략으로는 도심융합특구와 연구개발특구 지정을 추진해 현대자동차, 네이버, SK 등 주요 기업을 유치하고, 규제 완화와 세제 지원으로 기술 실증과 사업화를 촉진하겠다고 설명했다. '전주형 AI 펀드' 조성과 AI 국가연구기관 유치도 함께 추진한다.

인재 양성과 관련해서는 전북대학교, 전주대학교, KAIST 등과 협력해 산업 연계 교육과 인턴십을 확대하고 청년 인재를 육성할 계획이다. 농생명·바이오·탄소산업과 영화·영상, 전통문화 등과 연계한 AI 융합 산업도 발굴한다.

생활 분야에서는 '스마트 AI 도시' 구축을 공약으로 제시했다. 맞벌이·다자녀 가구를 위한 로봇청소기, 식기세척기, AI 음식물처리기 지원과 함께 독거노인·장애인을 위한 근력 보조 슈트, 스마트 지팡이 보급 등을 추진한다.

또 구인·구직 AI 매칭 플랫폼과 지역 일자리 정보 허브를 구축하고 주민센터 거점 'AI 소통센터'를 통해 시민 접근성을 높이겠다는 구상이다.

복지·안전 분야에서는 AI 기반 맞춤형 복지 서비스 도입과 함께 독거노인의 이상 징후를 감지하는 시스템을 구축하고 지능형 CCTV와 침수 예측 시스템을 통해 재난 대응을 강화한다.

교통 분야에서는 AI 기반 교통신호 제어 시스템 도입과 함께 한옥마을 자율주행 셔틀, 수요응답형 AI 버스, AI 통합 환승체계 구축 등을 추진할 계획이다.

우 예비후보는 "기술 발전의 중심에는 사람이 있어야 한다"며 "AI 산업 육성과 시민 삶의 질 향상을 동시에 이루는 전주 대변혁을 완성하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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