전주 원당천 정비사업 재개…8년 만에 행정 걸림돌 해소

하천기본계획 변경 조건부 의결 사업 본궤도 진입

복개암거 확대 재설치 교통·치수 문제 동시 반영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주 원당천 지방하천 정비사업이 8년 만에 상위계획 변경으로 다시 추진된다.

전주시는 '2026년 제1회 전북특별자치도 지역수자원관리위원회' 심의에서 원당천 하천기본계획 및 하천구역 변경안이 조건부 의결로 통과됐다고 30일 밝혔다.

전주시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

원당천 지방하천 정비사업은 2018년 사업이 확정된 이후 2019년부터 설계에 착수했으나 상위계획인 하천기본계획과의 불일치로 사업 추진에 어려움을 겪어왔다.

당초 계획은 전주천 합류부 인근 복개암거를 철거하고 개거로 변경하는 방식이었지만 변화된 지역 여건을 반영하지 못했다는 지적과 함께 통행 불편에 대한 민원이 지속적으로 제기됐다.

실제로 인근 대성동 한옥마을 주차장에는 매월 2만 대 이상의 차량이 이용하고 있으며 도로교통공단 전북자치도지부에도 매월 2000여 명의 교육생이 방문하고 있어 교통 수요가 크게 증가한 상황이다.

이에 따라 기존 복개암거를 철거할 경우 시내버스와 대형 차량의 진출입이 어려워져 교통 혼잡이 발생할 수 있다는 우려가 제기됐고, 사업은 수년간 정체 상태를 이어왔다.

전주시와 전북특별자치도는 이러한 현장 의견을 반영해 유로 변경 등 다양한 대안을 검토한 끝에 기존 복개암거를 철거하는 대신 홍수량을 감당할 수 있도록 확대 재설치하는 방안을 마련했다.

시는 해당 내용을 하천기본계획에 반영하기 위해 지역수자원관리위원회와 협의를 이어왔으며, 이번 변경안이 승인되면서 사업 추진이 가능해졌다.

시는 심의 통과에 따라 사업 추진의 법적·행정적 절차가 대부분 해소된 것으로 보고 정비사업을 본격화할 방침이다.

구체적으로는 심의 조건을 보완한 뒤 보상계획 공고와 하천공사 시행계획 공고 등 후속 절차를 진행하고, 올해 하반기 공사 발주를 목표로 하고 있다.

유인환 전주시 하천관리과장은 "오랜 논의 끝에 사업 추진의 물꼬를 트게 됐다"며 "이상기후로 인한 집중호우에도 시민들이 안전하게 생활할 수 있도록 하천 정비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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