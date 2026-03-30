광명시, 재난안전대책본부 구성·가동…"봄철 산불 예방·피해 최소화"

박승원 시장 "예방부터 초동 진화까지 빈틈없이 관리해 시민의 생명·재산 보호"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 봄철 산불 예방과 피해 최소화를 위해 재난안전대책본부를 구성하고 비상체제를 가동했다고 30일 밝혔다.

시청 재난상황실에서 최혜민 광명시 부시장 주재로 산불 재난 상황 판단회의가 진행 중이다. [사진=광명시]

시는 지난 1월 20일 산불방지대책본부를 구성·운영한 데 이어, 산불재난 국가위기경보가 지난 26일 '경계' 단계로 격상되면서 재난안전대책본부를 추가로 가동하며 대응 수위를 한층 높였다.

우선 산림 담당 부서인 정원도시과의 상황근무 인력을 기존 3명에서 6명으로 확대해 상황 대응 역량을 높였다. 상황근무 인력은 산불감시 인공지능(AI) 카메라가 전송하는 정보를 실시간으로 확인하며 산불 발생 징후에 신속히 대응하고 있다.

시는 지난해 수도권 최초로 도덕산·구름산·가학산 일대에 산불감시 인공지능(AI) 카메라를 설치해 조기 감지 체계를 구축했다.

또한 평일과 주말 구분 없이 매일 전 직원의 4분의 1 산불 비상 대기를 실시해 상시 대응 태세를 유지하고 있다. 산림 인근 공원과 임야, 자원회수시설 등 산불 취약지역에 대해서는 주 2회 이상 순찰을 실시하며 예방 활동을 강화했다.

산불 대응력도 한층 끌어올렸다. 심야 시간대 산불 대응 강화를 위해 대응단 순찰을 오후 10시까지 연장했다. 대응단은 2인 1조로 구성돼 진화차를 활용해 주요 지역을 집중 감시한다.

이와 함께 시흥시·부천시와 공동 임차한 진화 헬기 1대를 비롯해 진화 차량과 등짐펌프, 무전기, 위치추적 단말기 등 주요 장비를 상시 가동 상태로 유지하고, 관계기관과의 비상 연락 체계도 구축해 유사시 신속한 공조가 가능하도록 했다.

박승원 광명시장은 "산불은 감시와 현장 대응이 동시에 이뤄져야 피해를 줄일 수 있다"며 "예방부터 초동 진화까지 빈틈없이 관리해 시민의 생명과 재산을 보호하겠다"고 밝혔다.

한편, 광명시는 지난 27일 시청 재난상황실에서 최혜민 광명시 부시장 주재로 산불 재난 상황판단회의를 열고, 재난안전대책본부 가동을 비롯해 산불 대응 체계, 유관기관과의 협력체계 등을 점검했다.

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