부산진해경자청, 미음외국인투자지역 글로벌 기업 투자 유치 본격화

원스톱 서비스로 투자 지원 체계 강화

글로벌 공급망 재편에 따른 유치 전략

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청(BJFEZ)은 부산 강서구 미음지구 내 미음외국인투자지역의 투자 유치를 강화하고 글로벌 제조기업 유치 활동을 본격화하고 있다고 30일 밝혔다.

미음외국인투자지역은 부산항 신항과 인접한 BJFEZ 핵심 제조 거점으로, 물류 접근성과 산업단지 연계성이 뛰어난 지역이다.

부산진해경제자유구역 미음 외국인투자지역 전경[사진=부산진해경제자유구역청] 2026.03.30

스위스 부르크하르트, 독일 윌로펌프·보쉬렉스로스, 스웨덴 회가내스, 오스트리아 가이스링거, 이탈리아 GS하이드로, 일본 하마이 등 주요 외국계 제조기업이 입주해 활발히 가동 중이다.

BJFEZ는 외국인투자 촉진법 등에 근거해 입주 기업에 법인세·지방세 감면, 장기 임대 및 임대료 인하, 현금 지원, 인허가 원스톱 행정 서비스 등 다양한 지원 제도를 운영하고 있다. 일정 요건을 충족한 기업은 관세와 지방세를 감면받고, 국공유지 활용을 통한 초기 투자비 완화 혜택도 누릴 수 있다.

일정 규모 이상의 투자나 고용을 창출한 기업에는 현금지원을 통해 설비 확대와 고용 안정화를 유도하고 있으며, 투자 상담부터 입주까지 전 과정을 지원하는 원스톱 행정 체계를 강화하고 있다.

BJFEZ는 약 16만3000㎡(5만 평) 규모의 잔여 부지를 중심으로 첨단 제조업, 미래 모빌리티, 소재·부품·장비 등 글로벌 공급망 핵심 산업을 대상으로 맞춤형 투자상담과 해외 설명회를 이어가고 있다. 찾아가는 기업 소통팀을 운영해 현장 의견을 직접 듣고 투자환경 개선 방안을 모색 중이다.

박성호 청장은 "미음외국인투자지역은 부산항과 가까운 입지와 산업 인프라를 갖춘 경쟁력 있는 제조 중심지"라며 "글로벌 공급망 재편 흐름 속에서 전략적 외국인 기업 유치를 확대해 지역 산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

한편 부산진해경제자유구역 내에는 미음, 지사, 남문 등 총 세 곳의 외국인투자지역이 지정돼 있으며, 외국인투자기업과 국내복귀기업 전용 임대 단지로 운영되고 있다.

news2349@newspim.com