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[추경] 민생 안정에 2.8조 투입…'그냥드림센터' 2배 확대·청년 창업 1억 지원

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31일 국무회의서 '2026년 추경안' 의결…총 26.2조
드림센터·희망리턴 확대…위기계층 일상 복귀 초점
청년 예산 70%…창업·취업 잇는 전주기 지원 시행
장바구니·여행 할인…'생활밀착형' 물가 대응 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 추가경정예산을 통해 저소득층과 소상공인, 청년 등 취약계층의 부담을 덜기 위한 '민생 안정' 지원을 본격 확대한다.

생필품 지원 거점인 '그냥드림센터'를 기존 150개에서 300개까지 늘리고, 위기가구를 돕는 긴급 복지와 돌봄 서비스를 확대한다. 폐업 위기 소상공인 재기 지원과 고용유지 지원금도 강화할 계획이다.

◆ 취약계층에 8000억원…생계·주거·고용 전방위 지원

정부는 31일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에서 이런 내용이 담긴 '2026년 추경(안)'을 발표했다. 이번 추경은 총 26조2000억원 규모로, ▲고유가 부담 완화(10조1000억원) ▲민생 안정(2조8000억원) ▲산업 피해 최소화 및 공급망 안정(2조6000억원) ▲지방재정 보강(9조7000억원) ▲국채 상환(1조원) 등 크게 다섯 가지 분야에 재원을 투입한다.

이 중 '민생 안정' 분야에서는 저소득층과 소상공인, 취약 노동자 등 위기 계층의 일상 회복을 위한 지원을 대폭 확대하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 저소득층의 경우 복지 사각지대 해소를 위해 생필품을 지급하는 '그냥드림센터'를 기존 150개에서 300개로 두 배 늘린다. 일시적 위기가구를 대상으로 한 긴급복지 지원은 37만5000건에서 39만1000건으로 확대하고, 돌봄서비스도 2만8000가구 추가 제공한다.

추가경정예산안 인포그래픽 [자료=기획예산처] 2026.03.30 rang@newspim.com

주거 안정 대책도 포함됐다. 복지시설 냉·난방 설비 지원을 165개에서 750개로 확대하고, 전세사기 피해자에 대해서는 보증금의 3분의 1을 최소 보장하는 방안을 도입한다.

소상공인 지원에서는 폐업 위기 사업자의 재기를 돕는 '희망리턴패키지'를 4만7000건에서 5만5000건으로 늘린다. 점포 철거비(최대 600만원) 지원과 함께 긴급경영안정자금 등 추가 금융 공급도 확대한다.

취약 노동자에 대해서는 석유화학 등 위기 업종을 중심으로 고용유지 지원금을 3만8000명에서 4만8000명으로 확대한다. 체불임금 청산 대출에 899억원을 추가 투입하고, 저소득 근로자 대상 생활안정자금도 316억원 확대한다.

이와 함께 지역 주도의 맞춤형 일자리 사업인 '버팀이음 프로젝트'를 9개에서 13개로 확대해 고용위기 지역을 선제적으로 지원한다. 농어민에 대해서는 농어촌 기본소득 사업지를 10개에서 15개로 늘려 소득 안전망을 강화한다.

◆ 청년에 약 2조 투입…창업·취업 잇는 전주기 패키지

청년 지원에는 민생 안정 예산(2조8000억원)의 대부분인 1조9000억원이 투입된다.

창업 분야에서는 '모두의 창업 프로젝트'를 새로 도입해 연 2회 경진대회를 통해 유망 창업가 300명을 선발하고, 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 창업 이후 성장 단계에서는 전용 펀드 300억원과 저금리 대출 2000억원을 공급해 스케일업을 지원한다.

대기업·중견기업과의 협업 과제도 기존 600건에서 1434건으로 두 배 이상 확대하고, 기술 검증과 시제품 제작 등 협업 프로젝트 수행 시 최대 2억원의 자금을 지원한다.

지역 기반 창업 생태계 구축도 추진한다. 4대 과기원을 중심으로 '과학중심 창업도시'를 조성하고, 창업중심대학을 4대 과기원으로 확산한다. 민간 투자와 연계한 사업화 자금 지원을 강화하고, 재창업 기업을 위한 전용 자금 500억원과 원스톱 지원센터 17개소도 새로 신설한다.

청년 일자리 지원은 '진입→구직·재직→확충' 단계별로 설계됐다. 먼저 'K-뉴딜 아카데미'를 신설해 쉬었음 청년의 노동시장 진입을 지원하고, 국민취업지원제도 대상도 10만5000명에서 13만5000명으로 확대한다.

구직·재직 단계에서는 내일배움카드를 5만명에서 6만명까지 확대하고, 청년을 고용한 소상공인에 대한 정책자금 지원을 두 배로 늘린다. 청년일자리도약 장려금은 비수도권 중견기업까지 확대해 지역 정착을 유도한다.

아울러 체납관리단 9500명과 사회연대경제 일경험 3500명, 농지특별조사 5000명 등 공공·사회 분야 중심으로 총 2만3000개의 일자리를 추가로 창출한다.

추가경정예산안 인포그래픽 [자료=기획예산처] 2026.03.30 rang@newspim.com

◆ 고물가 대응 1000억원…장바구니·문화 소비 동시 완화

민생 안정 추경안에는 고물가 대응을 위한 생활밀착형 지원도 포함됐다. 먼저 농축수산물 할인 지원에 800억원을 투입해 식료품 가격 상승에 따른 장바구니 부담을 낮춘다.

문화 분야에서는 영화·공연·숙박·휴가 할인에 총 586억원을 지원한다. 영화는 1회당 6000원, 공연은 1만원 할인이 적용된다. 숙박은 1박당 2만~3만원, 휴가는 최대 20만원까지 비용의 50%를 지원한다. 이를 통해 총 687만명이 혜택을 받을 것으로 예상된다.

특히 숙박 할인 물량 30만장은 전량 인구감소지역에 배정하고, 보조율도 기존 50%에서 100%로 한시 상향해 지역 관광 활성화 효과까지 노린다는 계획이다.

박홍근 기획처 장관은 지난 27일 관련 브리핑에서 "중동 전쟁으로 인해 취약계층의 일상이 흔들리지 않도록 8000억원을 투입하고, 어려운 때일수록 가장 먼저 타격을 받는 청년들의 취업과 창업을 뒷받침하기 위한 노력도 소홀히 하지 않겠다"며 "서민들의 생활 물가 부담 경감을 위해 농축수산물 구매 시 할인 지원을 확대하고, 문화·관광 업종에 대한 지원도 강화하겠다"고 강조했다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.09 photo@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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