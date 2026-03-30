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2026.03.30 (월)
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[기고] 강릉해양경찰서 출범 1주년을 맞이하며

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박홍식 서장 "'맞춤형 안전관리'와 '신속한 대응체계 구축' 등 안전체계 강화"

동해안 중심 도시인 강릉시와 양양군 해양안전을 책임지기 위해 지난해 3월 31일 출범한 강릉해양경찰서가 어느덧 개서 1주년을 맞았다. 강릉해경이 걸어온 1년은 동해안 중부 해역의 해양안전망을 더욱 촘촘히 구축한 보람찬 시간이었다. 

강릉해경이 관할하는 강릉∙양양 바다는 해양관광∙레저 활동이 전국에서 가장 활발하게 이루어지는 해역이고, 경포∙하조대해변은 사계절 내내 많은 관광객이 찾는 동해안 대표 관광 명소다. 특히, 최근 KTX 개통으로 지역주민뿐만 아니라 전 국민의 소중한 휴식 공간이 되고 있다. 

박홍식 강릉해양경찰서장.[사진=강릉해양경찰서] 2026.03.30 onemoregive@newspim.com

바다가 휴식 공간으로서 역할을 하려면 '안전'이 가장 중요하다. 강릉해경은 그간 강릉∙양양 바다에서 해양안전을 확보를 위해 노력해왔다. 우리 지역 해안 특성을 꼼꼼히 점검하고 바다에서 이뤄지는 다양한 활동을 체계적으로 분석해 안전을 위협하는 요소가 없는지 끊임없이 찾아냈다. 이에 대한 답은 '맞춤형 안전관리'였고, 강릉해경은 최우선 정책과제로 추진했다. 

예컨대 과거 사고가 발생했거나 사고 발생 우려가 있는 25곳을 위험구역으로 지정해 집중 순찰하고, 사고 발생 시 대처가 늦어질 우려가 있는 1인 조업선이 많은 지역은 특성에 따라 실시간 모니터링 등 집중 관리했다.

아울러 구명조끼 착용을 강조했으며, 어선이 새벽 항구 주변에 있는 낚시 레저보트를 식별하지 못해 충돌하는 위험을 막고자 안전 캠페인 등을 진행하기도 했다. 강릉항 급경사로 반복적인 차량 침수 사고를 막고자 유관기관과 협의해 안전보강 조치도 했다.  

'맞춤형 안전관리'와 병행한 또 다른 중요 과제는 '신속한 대응 체계 구축'이다. 강릉해경은 사고가 났을 때 얼마나 빠르게 사고 해역까지 접근할 수 있을지, 어떤 구조 방법이 더 효과적일지를 끊임없이 고민해 왔다. 개서 후 9개월간 약 630건 사건∙사고에 대응하며, 생존 가능성을 높이기 위한 협력 체계 구축에도 힘을 쏟았고, 육∙해∙공군과 업무협약을 맺고 해양재난구조대와 지역 내 대학과도 협력했다. 

출범 1년을 맞아 강릉해경은 앞으로도 국민들께 변함없는 신뢰를 드리기 위해 바다에서 엄정한 법질서를 확립하고, 깨끗한 강릉∙양양 바다를 유지하기 위한 다양한 활동에 힘을 쏟을 계획이다.

더불어 지난해 9월 강릉지역 가뭄 시 해양경찰 경비함정을 이용해 급수를 지원한 사례처럼 지역사회가 당면한 문제 해결에도 적극 동참하겠다고 약속드린다. 끝으로 강릉시민과 양양군민들께서 따뜻한 응원과 변함없는 애정을 주시길 부탁드린다.

<박홍식 강릉해양경찰서장>

 

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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