포항해경, '추진기 고장' 표류 5명 탄 모터보트 신속 구조

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항에서 추진기 고장으로 표류하던 1t급 모터보트와 승선원들이 해경에 의해 안전하게 구조됐다.
29일 포항해양경찰서에 따르면 이날 낮 12시 38분쯤 포항시 포스코 방파제 외측 인근 해상에서 모터보트 A(1t급, 승선원 5명)호가 추진기 고장으로 항해가 불가능하다는 신고를 '해로드' 앱 SOS를 통해 접수했다.
신고를 받은 포항해경은 포항파출소 연안 구조정 등 구조세력을 급파해 선장을 제외한 승선원 4명을 연안 구조정에 탑승시켜 안전하게 구조했다.
또 선장과 A호는 예인 중 자력 항해가 가능해져 현산강 인근으로 안전하게 계류 조치했다. 선장 B씨는 음주 운전 여부 확인 결과 이상 없는 것으로 전해졌다.
이근안 포항해경서장은 "해상에서의 갑작스러운 기관 고장 등 긴급 상황에 대비해 구명조끼 착용과 함께 해로드 앱 등 구조 요청 수단을 숙지하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 신속한 대응으로 해양 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
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