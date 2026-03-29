김해시, 제7회 율하벚꽃축제 성황…시민 참여·지역 경제 활성화

김해, 봄 나들이 명소로 재조명
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 지난 28일부터 29일까지 이틀간 율하천 만남교 광장과 율하카페거리에서 제7회 율하벚꽃축제를 개최했다고 밝혔다.
'우리, 율하 벚꽃길을 걷다' 슬로건 아래 화창한 봄날씨 속에 시민과 관광객이 몰리며 김해 대표 봄 나들이 명소 위상을 재확인했다.
첫날 개막식에는 홍태용 김해시장을 비롯한 내빈이 참석했다. 미스트롯4 출연자이자 미스코리아 진 정연우의 축하공연이 현장 열기를 높였다. 제2회 벚꽃 노래자랑과 제1회 율하 블라썸 페스티벌 등 지역민 참여 공연에서 주민과 청소년이 주인공으로 끼를 발산했다.
남녀노소 즐길 참여형 프로그램이 돋보였다. 나만의 볼꾸, AI 커스텀 슈링클스 만들기, 자개 돋보기 제작 등 트렌드 체험 부스가 가족 방문객에게 인기였다.
김해FC2008 선수단 팬사인회와 미니 축구 게임은 축구 팬 호응을 얻었다. 김해시 캐릭터 토더기가 어린이와 사진 찍으며 마스코트 역할을 했다.
율하천 배경 벚꽃 인생 세컷 포토존과 한복 대여 체험은 추억 사진 명소로 문전성시를 이뤘다. 플리마켓, 김해작가 문구 상점, 청년농부, 화훼 체험·판매가 지역경제 활성화에 기여했다.
news2349@newspim.com