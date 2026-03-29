부산시, 중기부 '도약 프로그램' 중소기업 11곳 선정…신시장 진출 기대

부산, 글로벌 강소기업 육성 정책 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 중소벤처기업부가 추진하는 '2026년 도약(Jump-Up) 프로그램'에 부산 본사 중소기업 11개사가 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.
'도약 프로그램'은 성장성과 기술력을 갖춘 7년 이상 중소기업의 신사업 및 신시장 진출을 지원하는 스케일업 사업으로, 매년 100개사를 선발해 2029년까지 총 500개 기업을 육성한다.
사업화 단계부터 투자유치, 글로벌 진출까지 전 과정을 3년간 집중 지원하며, 올해는 민간 협력 및 해외 진출 지원을 강화했다.
올해 전국 531개 기업이 신청해 성장성·수익성·혁신성을 평가한 결과 100개 기업이 선정됐으며 이 중 부산기업 11곳이 포함됐다.
지역 선정 기업은 ▲㈜광성계측기▲㈜굿트러스트▲㈜다스코▲㈜대홍전기▲㈜딜리버드코리아▲Mt.H콘트롤밸브㈜▲SB선보㈜▲동양메탈공업㈜▲삼영엠티㈜▲세진밸브공업㈜▲터보파워텍㈜이다.
부산은 지난해 1기에서도 14개사가 선정된 데 이어 올해 추가로 11개사가 이름을 올리며 유망 스케일업 기업 배출지로 자리잡고 있다. 시는 성장유망 중소기업을 발굴해 단계별로 지원하는 '성장사다리' 정책을 추진 중이며, 이번 성과는 이러한 정책의 결실이라는 평가다.
특히 ㈜다스코와 터보파워텍㈜은 중기부와 시가 공동으로 선정한 지역혁신 선도기업으로, 글로벌강소기업 육성사업과 성장사다리 지원사업을 통해 기술력과 사업화 역량을 강화했다. SB선보㈜ 역시 지난해 앵커기업 육성사업에 선정돼 사업화 기반을 확충했다.
박동석 부산시 첨단산업국장은 "이번 성과는 시의 체계적인 중소기업 성장지원 정책과 현장 중심 지원의 결과"라며 "유망 중소기업의 스케일업을 가속화하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 중견기업으로 성장할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com